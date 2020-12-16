Не быть Тирасполю Заднестровьем

Чем грозит вывод российских миротворцев из Приднестровья

Что имела в виду новоизбранный президент Молдовы Майя Санду, когда заявила о необходимости вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья, до сих пор неясно. То ли это было всего лишь популистское высказывание на потребу дня, то ли начало актуальной программы, в русле которой новые молдавские власти собираются разморозить застаревший Приднестровский конфликт.

Ответ последовал незамедлительно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высказанное намерение Майи Санду абсолютно безответственным. Чем обернется переход тлеющего противостояния прорумынских юнионистов и тяготеющих к России приднестровцев, вполне предсказуемо. Война тридцатилетней давности, сопровождающаяся этническими чистками, уже унесла более тысячи жизней. Этого мало?

Игра ва-банк

С учетом недавней провокации со стрельбой из американских дальнобойных РСЗО Himark калибра 227 миллиметров с дальностью стрельбы 40 миль, специально переброшенных на один день в Румынию из Германии, ситуация, похоже, принимает оборот целенаправленного обострения.

Казалось бы, отправленные на территорию Румынии (авиабаза «Михаил Когэлчану») из Германии военно-транспортными самолетами С-130 Hercules две единицы боевой техники погоды не делают. Однако американцы, судя по всему, готовят румын к чему-то весьма масштабному, подогревая мечты националистов о Великой Румынии, в которую обязательно должны войти Бессарабия и Транснистрия.

Транснистрией или Заднестровьем румынские реваншисты именуют Приднестровье. Сам факт быстрой переброски реактивных систем должен убедить румынское руководство в том, что их армия не останется один на один с Черноморским флотом России.

“ Позиции Санду и Додона, являющегося сторонником федерализации Молдавии и отмены соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также сторонником внеблокового статуса Молдавии, противоположны ”

В Бухаресте почти уверовали в фантастический прогноз, что нескольких десятков РСЗО, оперативно развернутых на позициях полигона Капу Миди в приморском уезде Констанца, может быть достаточно, чтобы справиться с огневой мощью российского Черноморского флота. Что же до молдаван, часть из которых, а именно электоральная база Майи Санду, соблазнилась на присоединение к Румынии в ущерб молдавской государственности, то ей американцами уготована незавидная роль пушечного мяса.

Следовательно, американский комитет начальников штабов рассчитывает, что в случае размораживания конфликта в регионе на сторону армии Молдовы гарантированно вступит Румыния. Намек со стрельбой РЗСО был вовсе недвусмысленный. Стреляли-то по акватории Черного моря, намекая, что корабли ЧФ России будут подвергнуты атаке, если вздумают поспешить на помощь российским миротворцам.

Но ведь иного-то выхода в случае эскалации просто не будет, так как наш оперативный контингент, охраняющий арсенал боеприпасов (22 тысячи тонн) в поселке Колбасна, и батальон миротворцев, благодаря которому в Приднестровье сохраняется мир, будут заблокированы.

Выхода в море у Приднестровья нет, если не считать Днестр, но река проходит по территории Украины. А Украина, несмотря на участие своих сил в урегулировании конфликта в Приднестровье согласно формату «5+2», одобренному ОБСЕ и известному как «Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию», может повести себя вовсе не как миротворческая сторона. Известно, что Киев находится под внешним управлением и будет действовать по указке новых властей Вашингтона.

Опробовано на шпаргалках

Новоиспеченный президент Молдовы Майя Санду в 2019 году менее чем полгода занимала пост премьер-министра. Она отличилась жестокими директивами, работая на посту министра просвещения республики с 2012-го. За три года Санду умудрилась настроить против себя своими сверхжесткими мерами почти всех родителей. Как? Детям, у которых обнаруживали шпаргалки, запретили пересдачу экзаменов в дополнительную сессию. На входах в центры сдачи экзаменов и школы им учиняли обыски. А все экзаменационные работы учащихся, которые были замечены в списывании, тут же аннулировались. Подобные изменения вызвали неоднозначную оценку в обществе.

Интересно, что сама Майя бездетна. И пока не замужем, несмотря на 48 лет от роду. Зато одним из ее первых заявлений стала безоговорочная поддержка прав членов ЛГБТ. Нужно также заметить, что Майя Санду являлась кандидатом на пост президента Молдавии не только на выборах 2020-го, но и в 2016 году.

В тот период она опиралась на финансовые ресурсы НКО, аффилированные с сенатором США Дэном Селиваном и небезызвестным Фондом Конрада Аденауэра, штаб-квартира которого находится в Берлине. Вишенкой на торте является факт окончания ею магистратуры Гарвардского института государственного управления имени Джона. Ф Кеннеди в Кембридже. В 2010–2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка (округ Колумбия, США).

Словом, для США она своя в доску Для Европы, учитывая то, что долгое время занимала должность главного специалиста Отдела сотрудничества с Европейским союзом и странами Черноморского бассейна Департамента внешнеэкономических отношений Минэкономики Молдовы, тоже. Сотрудничество с международными финансовыми кошельками в ее биографии прослеживается и в 1997–1998 годах. Санду являлась исполняющей обязанности заместителя Главного управления по сотрудничеству с международными экономическими организациями, а в 1998–1999-м была консультантом. Затем в 1999–2005 годах – экономист в представительстве Всемирного банка в Кишиневе.

Добавляется еще и неприкрытая ненависть к Игорю Додону, стоящему на противоположных позициях. Ведь на выборах президента Молдовы в 2016 году Майя Санду проиграла именно ему. Причем во втором туре с разницей всего в четыре процента. А в столице Санду тогда даже опередила Додона почти на 100 тысяч голосов. Показательно, что 26 декабря 2016 года со здания администрации президента Молдавии по приказу Игоря Додона, избранного новым президентом, тут же был снят флаг Евросоюза, висевший рядом с молдавским. При нем же версия официального сайта президента Молдавии на румынском языке была изменена на молдавский язык.

Противоположные позиции Санду и Додона, являющегося сторонником федерализации Молдавии и отмены соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также сторонником внеблокового статуса Молдавии, развития как нейтрального государства, вынуждают Майю Санду к резким шагам по изменению курса. Хотя бы потому, что за время правления Додона в Молдове все решал сложившийся паритет сил.

Если завтра война

Как когда-то в начале 90-х, когда в Кишинев начали стекаться так называемые волонтеры из Румынии, которых тут же вооружали местные юнионисты, устроившие резню в Дубоссарах, где даже в жижесборниках скотобоен находили обезображенные трупы «предателей» Великой Румынии, сегодня начинаются те же процессы. Словно не учит ничему история.

Молдавско-румынских радикалов готовят к тому, что настал момент расправиться с ПМР, что Россия далеко, а Украина мешать не будет, может, даже поможет открытием второго фронта, вновь переведя конфликт в Донбассе в горячую фазу.

Сухопутные войска Республики Молдова насчитывают всего около шести тысяч военнослужащих. Есть еще пять тысяч карабинеров в составе МВД Молдовы. Армия имеет на вооружении не более 200 бронемашин, 150 единиц ствольной артиллерии и около 300 единиц различных противотанковых средств. Однако техника и вооружение, главным образом советского производства, давно устарели. ВВС Молдовы не имеют боевой авиации вовсе и располагают только транспортными бортами и средствами ПВО – 12 морально устаревшими ЗРК С-125.

Однако Санду во всем полагается на члена НАТО – Румынию. Еще летом 2013 года между Кишиневом и Бухарестом был подписан договор о военном сотрудничестве, в котором оговорено фактическое подчинение вооруженных сил РМ генштабу Румынии. Это нелепое соглашение, подрывающее суверенитет Молдовы, дает право румынским жандармам принимать участие в действиях по наведению общественного порядка на территории Молдовы, что является нонсенсом. Кстати, сразу после подписания данного договора молдавские солдаты стали привлекаться к проведению миротворческих операций и использоваться в период совместных учений сил НАТО.

Что касается румынской армии, то там цифры совсем иные. Она насчитывает около 200 тысяч личного состава, имея на вооружении около 900 танков, почти 1200 БТР и БМП, хотя большей частью старых моделей. Есть в наличие 90 САУ, две тысячи единиц артиллерии, 400 единиц противотанковых средств. Системы ПВО Румынии советского и американского производства – ЗКР С-75 и «Хок».

На вооружении румынских ВВС все еще стоят наши старые МиГ-21, хотя и прошедшие модернизацию в Израиле. Флот невелик – три фрегата, четыре корвета, тральщики, один миноносец и катера. Словом, вооружена румынская армия плохо, но, судя по всему, румыны рассчитывают в противостоянии с российскими миротворцами и подразделениями Приднестровья, а также ополченцами на НАТО, а может быть, на Украину. Выходит, молдавские ястребы полагаются на румынского орла, а румынская гордая птица – на американского ястреба и украинский тризуб.

Чем ответит Приднестровье

Кто же примет бой с этим мощным в глазах румынских реваншистов альянсом в случае эскалации? Численность армии Приднестровья не превышает 7,5 тысячи штыков, не считая мобилизационный ресурс. В случае войны под ружье встанут до 80 тысяч ополченцев, учитывая население Приднестровья, составляющее более тысяч человек. На вооружении есть 18 танков, 15 летательных аппаратов, 122 единицы реактивной и ствольной артиллерии, в том числе 40 единиц БМ-21 «Град», противотанковые средства и ПЗРК. Кроме того, в Приднестровье налажено собственное производство 120-мм и 82-мм минометов, ручных гранатометов и некоторых видов боеприпасов.

Оперативная подготовка органов управления, штабов всех уровней отрабатывается на постоянных маневрах и командно-штабных тренировках. По плану мирного времени войска ПМР имеют четыре мотострелковые бригады, четыре армейских батальона специального назначения, один батальон спецназа Министерства госбезопасности и один резервный пограничный казачий полк, также подчиненный МГБ. Офицерские кадры для Приднестровья готовят в Военном институте Минобороны и Приднестровском государственном университете.

Надежды на народное ополчение, формируемое по территориальному принципу, безусловно, недостаточно. И хотя в каждом крупном населенном пункте Приднестровья мобилизационное задание определено каждому предприятию, а на постоянной основе проходит подготовка офицеров народного ополчения с привлечением кадрового командного состава, в Приднестровье выступают категорически против вывода российского миротворческого контингента и оперативной группы российских войск, присутствие которой обеспечивает ежегодную ротацию голубых касок.

Все понимают, что как только уйдут миротворцы – начнется война. А война несет за собой смерть ни в чем не повинных людей и солдат, стоящих на страже их покоя. Сегодня это русский солдат. В обиду его Россия не даст. Как не позволит и повторения этнических чисток в Приднестровье, где многие жители уже получили российское гражданство.

Владимир Волгаев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (861) за 15 декабря 2020 года