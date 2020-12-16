Русский «Кинжал» против «Арли Берк»

Средства ПВО ВМС США не смогут противостоять маневрирующей с 15-километровой высоты ракете

В ноябре 2019 года в Арктике были проведены успешные испытания новейшего гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» с истребителя МиГ-31К. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать не только инфраструктурные стационарные объекты, но и надводные корабли.

«Искандерами» по кораблям

Наша ударная авиация с помощью «Кинжалов» способна уничтожить мощное корабельное соединение вероятного противника, состоящее из авианосца и кораблей охранения: крейсеров, эсминцев, фрегатов. По сведениям Объединенной авиастроительной корпорации, «Кинжал» – не что иное, как авиационный вариант оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Действительно ли так хорош наш «Кинжал»? Пронзит ли его острие, к примеру, один из самых защищенных от воздушной атаки новейший эсминец США типа «Арли Берк»?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что поразить эсминец водоизмещением от 8 до 9,5 тысячи тонн, обладающий современными средствами ПВО, скорее всего одному истребителю будет не под силу.

Однако учитывая тот факт, что на стратегических военных объектах севера России в последние годы ускоренными темпами шли строительство и модернизация аэродромов (взлетно-посадочная полоса на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа увеличилась радикально с 1,7 км до 3,5 км), можно с уверенностью констатировать, что атака на столь грозные корабли должна осуществляться комплексно.

Удар будет гарантированно нанесен как с суши нашими береговыми ракетными комплексами «Бастион» с противокорабельными ракетами «Оникс», так и с кораблей, оснащенных гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» (успешное испытание этой новейшей ракеты прошло в Баренцевом море 6 октября 2020 года), и конечно же, «Кинжалами» истребительной эскадрильи.

Отклонение от цели – метр

Широкая публика впервые узнала о разработке комплекса «Кинжал» в марте 2018 года от Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина, который в ходе своего выступления перед Федеральным собранием упомянул, что функции боевой платформы (самолета-носителя) для этой новейшей ракеты выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.

Ракета летит со скоростью 10 Махов, маневрируя на всей траектории полета. Такое сочетание характеристик позволяет «Кинжалу» преодолевать все существующие системы ПВО и ПРО. Заявленная скорость достигается вследствие разгона носителем. Пуск производится вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тысяч метров. Полет ракеты «Кинжал» проходит на границе стратосферы, что значительно уменьшает сопротивление воздуха.

“ Защита с помощью кевлара обеспечивает противоосколочную и противоснарядную защиту. От разрушительного действия противокорабельных ракет конструктивная защита эсминца защитить не в состоянии ”

Понятно, что экипаж кораблей эсминца «Арли Берк», состоящий из 26 офицеров и более 350 военных моряков рангом ниже, ждать попадания ракеты в цель не будет. В дуэли наших МиГ-31К с «Кинжалами» и жизненно важных боевых постов эсминца многое будет зависеть от профессиональных действий противоборствующих сторон.

Объекты атаки «Кинжала» расположены ниже главной палубы, а круговое вероятное отклонение от цели составляет всего один метр. Это могут быть антенные посты РЭБ или посты управления противолодочными сенсорами и ракетными комплексами «Томагавк». Уничтожение этих постов сделает эсминец бесполезной посудиной, даже если он останется на плаву.

Нужно учитывать, что помещения судовой энергетической установки, обеспечивающей ход корабля и посты управления, имеют кевларовую противоосколочную защиту (для защиты основных агрегатов каждого эсминца типа «Арли Берк» расходуется более 130 тонн кевлара).

Защищают механизмы и оборудование также местное противоосколочное бронирование из высокопрочных алюминиево-магниевых сплавов. Не только погреба боезапаса, верхние ярусы надстроек, помещения боевых информационных постов, но даже волноводы и кабели защищены плитами из этих сплавов.

Корпус американского эсминца рассчитан на избыточное давление при взрыве 0,5 кг/см2 (а масса боевой части ракеты «Кинжал» составляет 500 кг). Ранее в судостроении США стандартным значением избыточного давления считалось 0,21 кг/см2, то есть этот показатель на «Арли Берк» улучшен в два с лишним раза.

Последствия взрыва

Но так ли неуязвим эскадренный миноносец типа «Арли Берк», один из наиболее защищенных эсминцев современных флотов мира? Опыт боевой эксплуатации этого корабля и тактико-технические характеристики «Кинжала» привели военных экспертов к выявлению ряда существенных недостатков у кораблей этого проекта.

Когда в 2000 году на эскадренном миноносце «Коул» типа «Арли Берк» произошел взрыв мощностью всего лишь 200–230 килограммов в тротиловом эквиваленте, была пробита двухуровневая броневая защита центральной части корпуса и полностью выведены из строя газотурбинные двигатели, что лишило корабль хода и управления. Последствиями не самого мощного взрыва оказались и затопленные кубрики. Шестая часть экипажа (56 человек) была выведена из строя, включая 17 убитых членов экипажа. При этом нужно признать, что несмотря на крен и полученные повреждения, корабль остался на плаву.

Инцидент с эсминцем «Коул» еще раз показал, что защита отдельных элементов корпуса, двигателей и вооружения с помощью кевлара в лучшем случае обеспечивает противоосколочную и противоснарядную защиту. От разрушительного действия противокорабельных ракет конструктивная защита эсминца защитить не в состоянии.

Вот почему ставку в защите корабля от воздушного нападения американцы делают на корабельные средства ПВО. Слабая конструктивная защита компенсируется мощной противовоздушной и противолодочной обороной, которая обеспечивается многофункциональной БИУС (боевой информационно-управляющей системой) «Иджис».

Подсистемы многофункциональной системы оружия «Иджис» тесно взаимосвязаны. Средства управления и контроля общие, они используются в интересах каждого элемента и всей системы в целом. В состав «Иджис» входит и подсистема отображения, а это до 22 многофункциональных пультов (МФП) с дисплеями тактической обстановки.

Попадание «Кинжала» в боевой информационный центр, где размещена аппаратура отображения, гарантированно лишит эсминец обработки тактической информации, оценки ее и соответственно принятия на основе ее анализа решения. Средства ПВО против маневрирующего с высоты 15 километров «Кинжала» практически бессильны. Удар, безусловно, должен быть внезапным и массированным.

Спасательный плот как средство остаться в живых

Немалую роль в малозаметности «Арли Берка» играют средства снижения тепловой и акустической заметности. Поражение эскадренных миноносцев одиночной дозвуковой противокорабельной ракетой или торпедой практически невероятно.

Скорее всего первым найдут появившийся в наших территориальных водах эсминец все же самолеты дальней истребительной авиации, а не подводная лодка. Им первыми и атаковать. Гиперзвуковая ракета «Кинжал» с дальностью поражения 2000 километров может стать для эсминца крахом его живучести.

Видимо, американцы, уже наслышанные о грозных русских «Кинжалах», теперь больше полагаются на входящие в состав оборудования эсминцев типа «Арли Берк» две 24-футовые (7,32 м) полужесткие надувные поисково-спасательные лодки и 15 спасательных плотов, каждый из которых рассчитан на 25 человек.

Владимир Ераносян, кандидат политических наук, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (861) за 15 декабря 2020 года