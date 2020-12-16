Войти
Военно-промышленный курьер

Убийцу «Шеффилда» отправят на пенсию

717
0
0
Источник изображения: Фото: topwar.ru

Французский и британский флоты получат новую противокорабельную ракету

Франко-британская компания MBDA объявила о завершении тестовых испытаний противокорабельных ракет Sea Venom/ANL. Их кульминацией стала стрельба, проведенная DGA (Генеральное управление вооружений Франции), в ходе которой была проверена способность ракеты находить реальную цель при наличии в районе атаки большого количества дружественных и нейтральных судов.

Новыми ракетами будут вооружать вертолеты Panther и NH90 во французском флоте и вертолеты AW159 Wildcat в королевском флоте. MBDA утверждает, что благодаря общим характеристикам со своими предшественниками Sea Venom сможет легко интегрироваться на платформы, на которых уже есть Sea Skua и AS15 TT. Ракетой Sea Venom/ ANL будут вооружать и корабельные вертолеты H160M Guepard французского производства, которые вскоре поступят на вооружение морской пехоты США.

Испытания включали расширенную способность ракеты находить правильную цель и наводиться на нее в сложной помеховой и целевой обстановке в режиме, повторимся, когда вокруг вражеского корабля находится много судов, включая гражданские и союзные. В ходе испытаний проверялись дальности и потолки пуска ракеты, а также режимы ее работы: полет на сверхмалой высоте (1,5 м), захват цели после пуска (LOAL), блокировка автомата перед пуском (LOBL), полуавтоматическое наведение оператором и изменение полетного задания в полете (смена цели).

Президент MBDA Эрик Беранже поблагодарил британско-французские команды за приверженность, которую они продемонстрировали в процессе квалификации ракеты во время сбоев, вызванных COVID-19: «Мы доказали, что работая вместе, можем преодолеть невзгоды и предоставить вооруженным силам самые современные боевые возможности».

“ Легкие ракеты Sea Venom – очень эффективное оружие в современных вооруженных конфликтах. Корабли и самолеты морской авиации НАТО получат на вооружение новейшие ракеты, способные бороться с быстроходными и маневренными судами ”

Sea Venom/ANL – результат сотрудничества, созданного благодаря договору об обороне Ланкастер-хауса, заключенному между Францией и Великобританией. Это первая программа, которая в полной мере использует конструкторские возможности центров передовых технологий в области ракетного производства, запущенных в соответствии с соглашением.

Ракета имеет минимальные габариты: длина – 2,5 метра, диаметр – 200 миллиметров и стартовый вес – всего 120 килограммов (ракета Exocet АМ39 весит 670 кг, а Harpoon – более 520 кг), поэтому даже легкий вертолет может взять не одну-две, а четыре и более ПКР Sea Venom. Каждая из них оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 30 килограммов. Не менее важно, что эта ракета может поражать цели на дальностях до 70 километров так же, как Exocet АМ39, почти в три раза больше, чем у используемых в настоящее время ракет Sea Skua, и впятеро больше, чем у архаичной AS15TT.

Как и ее предшественники, Sea Venom предназначена для атаки надводных целей, таких как быстроходные ракетные и торпедные катера (FIACS) водоизмещением от 50 до 500 тонн, а также более крупные надводные цели размером до корвета. Обладая 30-килограммовой боевой частью, ракета способна наносить значительный ущерб более крупным судам за счет точного выбора точки прицеливания, а также может атаковать статические наземные цели. Sea Venom оснащена трехдиапазонной оптико-электронной ГСН с возможностью наведения через высокоскоростной двусторонний канал передачи данных. ГСН посылает фиксируемое ей изображение оператору, позволяя тому контролировать ракету на протяжении всего полета в дополнение к возможности автономного поражения. В памяти бортового компьютера содержится большое количество изображений судов, часть из них занесена в файл «Запрет атаки».

Устаревшие вертолетные ПКР Exocet АМ39 тяжелы и несовершенны. Их активная радиолокационная ГСН ADAC захватывает первую попавшуюся радиоконтрастную цель как в одиночном, так и в залповом пуске и близко не имеет тех возможностей, которыми обладает Sea Venom. К тому же с вооружения снимаются выработавшие свой ресурс их носители – тяжелые корабельные вертолеты AS332M1 и AS332F Super Puma. Они еще помнят 1982 год, войну за Фолклендские острова.

Легкие ракеты Sea Venom – очень эффективное оружие в современных вооруженных конфликтах. Корабли и самолеты морской авиации НАТО получат вооружение, способное бороться с быстроходными и маневренными судами, и при этом стоить и весить меньше стандартных противокорабельных ракет Exocet, RBS-15, NSM или Harpoon.

Система Sea Venom/ANL (Anti Navire Leger) теперь готова к серийному производству. Ранее запуски ракет Sea Venom проводились в июле 2017-го и в мае 2018-го. Последняя попытка, проведенная 14 ноября 2018 года, была важна, поскольку использовала наиболее сложный и в то же время самый безопасный способ наведения с борта вертолета LOBL (блокирование автоматического режима распознавания цели), в котором оператор выбирает цель и место удара непосредственно в полете ракеты, наблюдая за ней через инфракрасную ГСН ракеты.


Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (861) за 15 декабря 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Франция
Продукция
AS-332
AW159
Harpoon ПКР
NH90
NSM
RBS-15
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
2020-й год
H225
NATO
ИТ
Похожие новости
27.03.2015
Польша бьет в барабаны и гонит волну
26.03.2015
Airbus H160: эволюция или революция?
03.02.2014
Некоторые предположения о новой англо-французской ПКР
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»