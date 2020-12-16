Убийцу «Шеффилда» отправят на пенсию

Французский и британский флоты получат новую противокорабельную ракету

Франко-британская компания MBDA объявила о завершении тестовых испытаний противокорабельных ракет Sea Venom/ANL. Их кульминацией стала стрельба, проведенная DGA (Генеральное управление вооружений Франции), в ходе которой была проверена способность ракеты находить реальную цель при наличии в районе атаки большого количества дружественных и нейтральных судов.

Новыми ракетами будут вооружать вертолеты Panther и NH90 во французском флоте и вертолеты AW159 Wildcat в королевском флоте. MBDA утверждает, что благодаря общим характеристикам со своими предшественниками Sea Venom сможет легко интегрироваться на платформы, на которых уже есть Sea Skua и AS15 TT. Ракетой Sea Venom/ ANL будут вооружать и корабельные вертолеты H160M Guepard французского производства, которые вскоре поступят на вооружение морской пехоты США.

Испытания включали расширенную способность ракеты находить правильную цель и наводиться на нее в сложной помеховой и целевой обстановке в режиме, повторимся, когда вокруг вражеского корабля находится много судов, включая гражданские и союзные. В ходе испытаний проверялись дальности и потолки пуска ракеты, а также режимы ее работы: полет на сверхмалой высоте (1,5 м), захват цели после пуска (LOAL), блокировка автомата перед пуском (LOBL), полуавтоматическое наведение оператором и изменение полетного задания в полете (смена цели).

Президент MBDA Эрик Беранже поблагодарил британско-французские команды за приверженность, которую они продемонстрировали в процессе квалификации ракеты во время сбоев, вызванных COVID-19: «Мы доказали, что работая вместе, можем преодолеть невзгоды и предоставить вооруженным силам самые современные боевые возможности».

“ Легкие ракеты Sea Venom – очень эффективное оружие в современных вооруженных конфликтах. Корабли и самолеты морской авиации НАТО получат на вооружение новейшие ракеты, способные бороться с быстроходными и маневренными судами ”

Sea Venom/ANL – результат сотрудничества, созданного благодаря договору об обороне Ланкастер-хауса, заключенному между Францией и Великобританией. Это первая программа, которая в полной мере использует конструкторские возможности центров передовых технологий в области ракетного производства, запущенных в соответствии с соглашением.

Ракета имеет минимальные габариты: длина – 2,5 метра, диаметр – 200 миллиметров и стартовый вес – всего 120 килограммов (ракета Exocet АМ39 весит 670 кг, а Harpoon – более 520 кг), поэтому даже легкий вертолет может взять не одну-две, а четыре и более ПКР Sea Venom. Каждая из них оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 30 килограммов. Не менее важно, что эта ракета может поражать цели на дальностях до 70 километров так же, как Exocet АМ39, почти в три раза больше, чем у используемых в настоящее время ракет Sea Skua, и впятеро больше, чем у архаичной AS15TT.

Как и ее предшественники, Sea Venom предназначена для атаки надводных целей, таких как быстроходные ракетные и торпедные катера (FIACS) водоизмещением от 50 до 500 тонн, а также более крупные надводные цели размером до корвета. Обладая 30-килограммовой боевой частью, ракета способна наносить значительный ущерб более крупным судам за счет точного выбора точки прицеливания, а также может атаковать статические наземные цели. Sea Venom оснащена трехдиапазонной оптико-электронной ГСН с возможностью наведения через высокоскоростной двусторонний канал передачи данных. ГСН посылает фиксируемое ей изображение оператору, позволяя тому контролировать ракету на протяжении всего полета в дополнение к возможности автономного поражения. В памяти бортового компьютера содержится большое количество изображений судов, часть из них занесена в файл «Запрет атаки».

Устаревшие вертолетные ПКР Exocet АМ39 тяжелы и несовершенны. Их активная радиолокационная ГСН ADAC захватывает первую попавшуюся радиоконтрастную цель как в одиночном, так и в залповом пуске и близко не имеет тех возможностей, которыми обладает Sea Venom. К тому же с вооружения снимаются выработавшие свой ресурс их носители – тяжелые корабельные вертолеты AS332M1 и AS332F Super Puma. Они еще помнят 1982 год, войну за Фолклендские острова.

Легкие ракеты Sea Venom – очень эффективное оружие в современных вооруженных конфликтах. Корабли и самолеты морской авиации НАТО получат вооружение, способное бороться с быстроходными и маневренными судами, и при этом стоить и весить меньше стандартных противокорабельных ракет Exocet, RBS-15, NSM или Harpoon.

Система Sea Venom/ANL (Anti Navire Leger) теперь готова к серийному производству. Ранее запуски ракет Sea Venom проводились в июле 2017-го и в мае 2018-го. Последняя попытка, проведенная 14 ноября 2018 года, была важна, поскольку использовала наиболее сложный и в то же время самый безопасный способ наведения с борта вертолета LOBL (блокирование автоматического режима распознавания цели), в котором оператор выбирает цель и место удара непосредственно в полете ракеты, наблюдая за ней через инфракрасную ГСН ракеты.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (861) за 15 декабря 2020 года