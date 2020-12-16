Гвардия трех стихий

В 2020 году черные береты выполнили в общей сложности 3318 прыжков с парашютом

В ноябре морская пехота России отпраздновала очередную годовщину со дня создания, что связано с борьбой России за выход к морю и защитой границ в 1700–1721 годах во время Северной войны. Соответствующее указание Петра I получил генерал-адмирал Федор Алексеевич Головин. После чего был сформирован первый полк морских солдат. 27 ноября 1705 года принято считать датой рождения морской пехоты, так как в этот день был опубликован соответствующий указ.

Морская пехота сегодня – особый унифицированный род войск не только Военно-морского флота, но и Вооруженных сил России. Главное ее предназначение – морской десант. Черные береты заслужили неувядаемую славу. За время существования морской пехоты 113 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы, 22 – Героями России.

Как завершили минувший учебный год морские пехотинцы Черноморского флота?

«Год был для нас по-настоящему напряженным, – говорит командир отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковник Сергей Кенс. – Первым серьезным и ответственным испытанием стала внезапная проверка боеготовности нашей бригады морской пехоты Генеральным штабом Вооруженных сил РФ. Не менее сложным и гораздо более продолжительным испытанием стало участие подразделений бригады в СКШУ «Кавказ-2020», которое прошло в несколько этапов. Речь об отработке совместных действий морских пехотинцев с десантниками в одновременной высадке воздушного и морского десанта. В ходе СКШУ основная нагрузка легла на отдельный батальон гвардии майора Сергея Михальченко. Его подчиненные осуществили формирование колонн боевой техники и совершили марш в район погрузки на большие десантные корабли.

“ Участие в антитеррористических операциях – это прежде всего навыки по высадке с воды на захваченные пиратами суда с большой высотой борта и надстроек ”

Следующим этапом после перехода морем стала высадка морского десанта с больших десантных кораблей, выход на побережье, расположенное на Таманском полуострове. Высаживались «на плав», что является не самым легким способом. Он требовал хорошей подготовки экипажей бронетранспортеров. Группы разграждения умело проделали проходы в минных полях, а силы десанта уничтожили основные опорные пункты «противника». Высокую выучку в ходе высадки десанта показала десантно-штурмовая рота гвардии капитана Дмитрия Бекетова. Батальон гвардии майора Сергея Михальченко получил в итоге отличную оценку.

Важным достижением соединения в году стал рост количества классных специалистов и интенсивности морской десантной подготовки. Для этого использовались все возможности Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге. Усовершенствовали и собственную учебную базу, создав имитацию помещений большого десантного корабля, в частности твиндека, куда грузятся морские пехотинцы и откуда десантируются. Это позволило полностью выполнить план по воздушно-десантной подготовке.

На базе бригады прошла апробацию новая боевая техника, в частности БМП-3Ф. Что это за машина?

БМП-3Ф – боевая машина морской пехоты на базе БМП-3. Предназначена для ведения боевых действий подразделениями морской пехоты, пограничными и береговыми войсками в прибрежной зоне, на побережье и при высадке морского десанта. От БМП-3 отличается увеличенным запасом плавучести и остойчивости, исключено оборудование для самоокапывания, установлены телескопическая воздухозаборная труба и облегченный водоотражающий щиток, введены водоотражающие щитки на башне. Обладает высокой маневренностью на плаву, может двигаться при волнении моря до трех баллов (высота волн – 0,5–0,75 м) и вести стрельбу с требуемой точностью при волнении до двух баллов (высота волн – 0,1–0,5 м). При работающем двигателе может находиться в воде до семи часов и передвигаться со скоростью до 10 километров в час. Машина способна выходить на берег в условиях прибойной волны и буксировать однотипное изделие. На ней установлен новый основной прицел «СОЖ» со встроенным лазерным дальномером и каналом управления ПТУР. Специалисты бригады получили хорошую практику использования БМП-3Ф.

Также черные береты выполнили в общей сложности 3318 прыжков с парашютом. Например, на счету кавалера медалей Суворова, «За отвагу», заместителя командира десантно-штурмового батальона по воздушно-десантной подготовке гвардии майора Дмитрия Вострикова 210 прыжков. Он прекрасный методист, освоил прыжки с парашютом Д-5, Д-6, Д-10 и «Арбалет» с борта самолета Ан-26 и вертолета Ми-8 с разных высот. Заместитель комбрига по воздушно-десантной подготовке гвардии подполковник Андрей Мигунов говорит, что удовлетворен результатами боевой подготовки своих подчиненных.

«Мы постоянно совершенствуем учебную базу, регулярно выезжаем в Качу для практических прыжков», – поясняет он.

Достойное место в общей подготовке морских пехотинцев занимает и морская десантная подготовка. Это и понятно, ведь одна из важнейших задач черных беретов – высадка десантов с кораблей и антитеррористическая деятельность в составе групп АТД на кораблях и судах Черноморского флота. Морские пехотинцы прошли специальный курс обучения для несения службы в составе антитеррористических групп на борту кораблей, выполняющих задачи в Мировом океане. Всего в период с января по октябрь 2020 года учебный центр морской пехоты в Санкт-Петербурге подготовил около 600 морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей и судов ВМФ России, выполняющих задачи боевой службы в дальней морской и океанской зоне.

Разработана и внедрена специальная программа обучения, которая включает в себя изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и классов, Международного морского права, отработку практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучение тактике действий в составе досмотровых групп и отработку способов высадки на суда при решении задач антипиратского характера.

«Наши воины также прошли огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия как по надводным целям, так и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений – отсеков, коридоров, тамбуров кораблей и судов, – говорит заместитель начальника штаба бригады по морской подготовке гвардии капитан 3-го ранга Даниил Краснов. – Морпехи отработали ряд действий по подъему и спуску на скалодроме».

В соответствии с указанием главкома ВМФ России в процесс обучения внедрен опыт, полученный в ходе действий против террористов на территории Сирии. Программа подготовки включает большой накопленный практический опыт. На протяжении ряда лет военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на борту каждого боевого корабля или судна. Участие в антитеррористических операциях – это прежде всего навыки по высадке с воды на захваченные пиратами суда с большой высотой борта и надстроек. Не случайно помимо скалодрома занятия проходят и на макете, позволяющем отработать штурм и проникновение на борт, где условия приближены к реальным.

Мелочей в такой работе нет. Руководители занятий и инструкторы внимательно следят за правильностью экипировки обучаемых, оборудования страховочной станции, порядком эвакуации пострадавшего и другими элементами задач. Благодаря усиленным тренировкам перевыполнены нормативы по погрузке боевой техники и личного состава на десантные корабли на 30 процентов. Понятно, что без быстроты, силы и выносливости морские пехотинцы этих задач не решили бы. Вот почему физической подготовке и спорту в бригаде уделяется самое серьезное и пристальное внимание.

«Знаковым для нас событием стало торжественное открытие после ремонта здания клуба части, где находятся и наши спортивно-игровой и тренажерный залы, – считает помощник комбрига по физической подготовке гвардии капитан Николай Юрченков. – О том, насколько они хороши и функциональны, говорит тот факт, что недавний чемпионат Южного военного округа по волейболу проходил именно на нашей спортивной базе, в новом спортивно-игровом зале. Его по достоинству оценили все спортсмены. Важно и то, что в каждом подразделении имеются спортивные уголки, где также стоят тренажеры, штанга, гири, гантели, шведские и наклонные стенки, экспандеры и многое другое. Ценность таких спортивных уголков в их максимальном приближении к рабочим кабинетам и спальным помещениям. Появилась свободная минута – взял в руки гантели или подошел к перекладине».

Как итог отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты заняла по итогам минувшего учебного года второе место среди соединений Южного военного округа.

Владимир Пасякин, Севастополь

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (861) за 15 декабря 2020 года