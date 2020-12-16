Застрявшие в прошлом

Модульная система спасения экипажей подлодок может решить застарелую проблему флота

Отсутствие серии спасательных судов (СС) подводных лодок (ПЛ) на базе проекта 21300 с глубоководным водолазным комплексом (ГВК) свидетельствует не столько об организационно-технических и финансовых трудностях создания отечественного ГВК даже для работ на глубинах до 300 метров, сколько о необходимости уточнения концептуальных направлений развития таких судов.

Выбранный путь развития

Первоочередными мероприятиями после гибели АПЛ «Курск» стали разработка требований на новое спасательное судно (СС) ПЛ, закупка и дооборудование в 2001–2003 годах имеющихся СС импортной техникой – телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами (ТНПА), глубоководными нормобарическими скафандрами, водолазной техникой. Начато выполнение мероприятий «Комплексной программы восстановления и поддержания готовности сил и средств поисково-спасательного обеспечения (ПСО) ВМФ на 2000–2003 годы», утвержденной еще до гибели «Курска». Приоритетным направлением развития системы спасания ПЛ стало создание СС ПЛ проекта 21300. При обосновании требований к судну учитывалось, что основным средством спасания экипажей аварийных подлодок, лежащих на грунте, является спасательный глубоководный аппарат (СГА), в котором могут быть размещены 18–20 подводников, спасенных так называемым сухим способом с предельных глубин ПЛ за одно погружение аппарата. На СС должен быть предусмотрен ГВК для спасания подводников и мокрым способом, при котором подводники самостоятельно должны надеть спасательное снаряжение и с помощью водолазов через водную среду группами по два-три человека переходить в водолазный колокол (ВК). Максимальная глубина для такого способа спасания не превышает 200 метров и ограничена возможностями как спасательного снаряжения, так и физиологией человека. Создание ГВК для водолазных работ на глубинах до 450 метров было обусловлено необходимостью реализации в морских условиях отечественных водолазных технологий в том числе и при освоении континентального шельфа, так как судовых ГВК до 450 метров в стране никогда не было. Кроме того, на СС предусмотрены средства поддержания жизнедеятельности подводников – рукава для вентиляции отсеков аварийной ПЛ, глубоководные пеналы для передачи подводникам всего необходимого через шлюзовые устройства, а также рабочие и обследовательские ТНПА для обеспечения их доставки на аварийную ПЛ.

Принятая в 2014 году Концепция развития системы ПСО ВМФ на период до 2025 года, кроме модернизации до 2015-го существующих СС и СГА, строительства головного СС проекта 21300, предусматривает в 2016–2020 годах завершение строительства серии из шести СС проекта 21300 и создание в 2021–2025 годах аэромобильной системы спасания подводников, в том числе для использования ее с неспециализированных судов-носителей.

Очевидно, что наличие к 2025 году модернизированных существующих СС, шести СС проекта 21300 и аэромобильной системы спасания подводников, в известной степени дублирующих друг друга, противоречит декларируемому в той же концепции принципу сбалансированности системы ПСО ВМФ. Стоит вспомнить, что созданные в 60–70-е годы прошлого века СС проектов 527м, 530, 532, 537 (СС «Эльбрус»), спасательные ПЛ проекта 940 в 90-е годы были списаны не только по причине морального и физического износа некоторых из них, но и из-за отсутствия материально-технических ресурсов на их эксплуатацию.

20 лет после «Курска»

“ Для вспомогательного флота построены десятки современных судов, которые нужно рассматривать в качестве платформ для размещения МССЭ ПЛ при возникновении аварий с подводными лодками ”

На сегодня имеем только четыре специализированных спасательных судна, изначально предназначенных для спасания экипажей аварийных ПЛ: проект «Коммуна» (в строю с 1915 года) с СГА и без ГВК, проект 527м (1959) без СГА, но со спасательным колоколом (обеспечивает спасание «сухим» способом восемь подводников с глубин до 500 м) и ГВК до 200 метров, проект 537 (1989) с СГА и ГВК до 250 метров, проект 21300 (2015) с СГА и импортным ГВК до 450 метров. Системы динамического позиционирования имеются только на СС проекта 21300 и проекта 537. Кроме того, имеются пять СС на базе неспециализированных судов-носителей с СГА и без ГВК: два СС проекта 05360 (в строю с 1979 года), два СС проекта 05361(1982) на базе дооборудованных судов-лесовозов и одно СС на базе килектора проекта 141 (1988). Все эти СС не имеют декомпрессионных барокамер для спасенных подводников и систем динамического позиционирования. Мероприятия по модернизации неспециализированных судов-носителей СГА в части установки на них ГВК, декомпрессионных барокамер и более совершенного спускоподъемного устройства для СГА не были реализованы. Возможности судов в части спасания личного состава аварийных ПЛ несколько возросли за счет импортной и отечественной поисково-спасательной техники. Однако отсутствие на СС систем динамического позиционирования снижает эффективность установленных на них ТНПА и модернизированных СГА проекта 1855. Новых судов для спасания подводников на Северном флоте с 2000 года так и не появилось. В итоге мы имеем одно СС ПЛ проекта 21300, созданное по требованиям 20-летней давности, три морально и физически устаревших специализированных СС ПЛ, а также пять морально и физически устаревших неспециализированных СС ПЛ, не прошедших должной модернизации более 20 лет назад.

Несоответствие тенденции

Производство серии СС ПЛ проекта 21300 с ГВК-450, предусмотренное в концепции, оказалось длительно реализуемым по времени, что говорит не столько об организационно-технических и финансовых трудностях создания отечественного ГВК даже для работ на глубинах до 300 метров, сколько о необходимости уточнения концептуальных направлений развития СС ПЛ. Дело в том, что выбранный на 1 и 2-м этапах концепции курс развития системы спасания аварийных ПЛ не соответствует современной тенденции развития таких систем в мире. Она заключается в создании мобильных модульных систем, оперативно размещаемых на неспециализированных судах, обладающих приемлемыми характеристиками (наличие свободной площади палубы, спускоподъемных устройств, системы динамического позиционирования и др.). В состав таких систем входят СГА (автономного или привязного типов), декомпрессионные барокамеры, а также ТНПА или нормобарические скафандры. В целом современные суда обеспечения выполняют роль универсальных морских платформ, способных принимать на борт спасательное оборудование. Более 300 гражданских и военных судов включено в постоянно обновляемую информационную базу для таких систем. Отказ от специализированных СС ПЛ позволяет иметь при таком подходе гораздо более сбалансированную систему ПСО. Систематически проводятся учения, в том числе и международные, по развертыванию таких систем на неспециализированных судах.

Развитие судового состава спасательной службы ВМФ и спасательных служб других ведомств показывает, что смена поколений судов происходит примерно каждые 20 лет и ключевую роль в последние 10 лет приобретает создание многофункциональных СС. Именно поэтому в определенной степени морально устарело не только головное СС проекта 21300, техническое задание на которое было утверждено в ноябре 2000 года, но и предлагаемые его серийные варианты. Подобные СС создавались в конце XX века, как, например, введенное в состав ВМС Швеции в 1992 году СС Belos водоизмещением около 5600 тонн с СГА URF до 460 метров, ГВК до 500 метров и ТНПА различного класса.

Вчерашние технологии

Многочисленные суждения о том, что ГВК-450 в составе СС проекта 21300 является важнейшим комплексом для спасания подводников, ошибочно, так как его эффективность при спасании подводников примерно на порядок меньше эффективности СГА. Глубоководные водолазные комплексы могут обеспечивать спуски водолазов как методом кратковременных погружений (КП) до 200 метров (декомпрессия после каждого спуска) или методом длительного пребывания (ДП) водолазов под повышенным давлением газовой среды в барокамерах (до 2–3 недель) с ежедневным спуском в ВК для работы на глубинах до 500 метров и проведением декомпрессии после завершения работ. Принципы водолазных погружений методом ДП, реализованные в ГВК-450, – это технологии 70-х годов, изначально предназначенные для длительных работ по монтажу и инспектированию подводного нефтяного и газового оборудования. Спасательные работы на аварийной ПЛ ограничены несколькими сутками. Мингазпромом СССР в 80-х годах с импортных судов с ГВК-300 проведено около 60 спусков на глубинах до 305 метров. В дальнейшем трудоемкие глубоководные водолазные технологии при освоении нефтяных месторождений на шельфе были заменены на технологии с использованием появившихся ТНПА. Сегодня в ПАО «Газпром» предельная глубина проведения подводно-технических работ по обследованию, устранению повреждений подводных сооружений с использованием водолазов не превышает 45 метров. Многофункциональные современные специализированные СС ФГБУ «Морспасслужба» имеют водолазные комплексы КП до 100 метров и ТНПА различного класса для выполнения подводно-технических работ на глубинах до 3000 метров.

Что должны делать водолазы для спасания подводников:

обследовать корпус аварийной ПЛ и убрать посторонние предметы с комингс-площадки;

установить связь с личным составом в отсеках аварийной ПЛ;

передать подводникам средства продления жизнедеятельности и недостающее спасательное снаряжение;

подсоединить рукава для вентиляции отсеков аварийной ПЛ;

обеспечить спасание подводников мокрым способом.

Большинство из указанных операций сегодня может быть выполнено ТНПА на всех глубинах погружения ПЛ. Стремительное развитие подводной робототехники за последние 10–15 лет позволило успешно выполнять многие спасательные операции без водолазов, например при спасании экипажа АС-28 в 2005 году. Даже при уникальном подъеме в 1981-м ПЛ «С-80» с глубины 200 метров ГВК СС проекта 530 «Карпаты» применялся на глубинах до 30–40 метров, а глубже использовались рабочая камера РК-680 и наблюдательная камера НК-300. Технологии же водолазных погружений методом ДП за последние 20 лет не развиваются в отличие от технологий КП.

Восстановить утраченное

При спасании подводников мокрым способом на глубинах до 200 метров без водолазов-глубоководников не обойтись. Глубоководные водолазные работы в ВМФ необходимы не только для спасания подводников, но и для других задач. Вместе с тем на Балтийском и Северном флотах СС с ГВК отсутствуют с конца 90-х годов. Одним из возможных путей решения проблемы обеспечения проведения глубоководных водолазных работ в ВМФ может стать создание отечественной промышленностью транспортируемых модульных ГВК для погружений методом КП до 160–200 метров. В ВМФ в 70-х годах прошлого века при наличии СС с ГВК ДП (проекты 537, 940) рабочие водолазные спуски проводились, как правило, методом КП из-за более простой технологии. Здесь нельзя не сказать о том, что более двух лет нет информации о водолазных спусках КП или ДП на СС проекта 21300 после установления рекорда погружения в 2018 году на 416 метров. Имеющиеся возможности отечественной промышленности позволяют создание отечественного ГВК для кратковременных погружений на глубины до 160–200 метров. В состав ГВК должны входить барокамеры, ВК, спускоподъемное устройство, системы газоснабжения, пульт управления. Такой ГВК имеет массу до 25–30 тонн и занимает площадь до 30–35 квадратных метров. Массогабаритные характеристики ГВК-160 КП и его стоимость в десятки раз меньше стоимости ГВК-450 СС проекта 21300. Применение ГВК-160 КП возможно в современных спасательных буксирных судах службы поисковых и аварийно-спасательных работ (СПАСР) ВМФ проектов 745мбс, 22870, 02980, построенных в последние 10 лет. Наличие модульного ГВК КП на указанных выше судах, а также на существующих СС проектов 05360, 05361, 141 – носителях СГА позволит более оперативно и с меньшими затратами решить вопрос проведения глубоководных водолазных работ на флотах. Кстати, для Минобороны построено достаточно большое количество буксирных судов проектов 90600, 20180, 22030,16609, 02790, 23470, 04690, на которых при необходимости возможно размещения транспортируемых модульных ГВК для погружений методом КП до 160–200 метров.

Лучше поздно, чем никогда

Безусловно, следует считать шагом вперед принятие в 2018 году, хотя и с задержкой на 20 лет, решения о создании модульной системы спасания экипажей (МССЭ) аварийных ПЛ, лежащих на грунте для СС проекта 141 и других неспециализированных СС. Но как говорится, лучше поздно, чем никогда. Разработка МССЭ ПЛ, лежащих на грунте (ОКР «Лучина»), предполагает наличие в ее составе барокамер нового поколения для размещения в них спасенных при помощи СГА подводников, стыковочный модуль с СГА, модули для поддержания жизнедеятельности подводников в отсеках аварийной ПЛ, а также возможность использования ТНПА. Однако как СС проекта 141с, так и существующие СС проектов 05360, 05361 с установленной на них МССЭ ПЛ будут спасать с некоторыми ограничениями в силу так и не проведенной за два десятилетия модернизации этих судов. В данном случае мы имеем противоречие между новой МССЭ ПЛ и морально устаревшими носителями для нее.

Тем не менее данная система после ее испытаний в 2021 году на СС проекта 141с и выполнения работ по ее использованию с других неспециализированных СС – носителей СГА, безусловно, повысит эффективность таких судов при спасании подводников. Пока же сделан только первый шаг в направлении соответствия современным тенденциям развития отечественных систем спасания ПЛ.

Существует интересное мнение, что стоимость разработки МССЭ ПЛ, равная 221 миллиону рублей, соответствует принципу «дешево и сердито». Конечно, если сравнивать только по затратам (такой подход был довольно распространен в некоторых кругах), то СС проекта 21300 стоимостью 10 миллиардов рублей будет вне конкуренции. Если же учесть незначительную роль ГВК-450 в спасании подводников и другие факторы, то по общепринятому критерию эффективность-стоимость с большой долей вероятности можно ожидать эффективность МССЭ ПЛ не меньшую, чем эффективность СС проекта 21300.

«Лучину» – ярче

Дефицит финансовых ресурсов и реальные возможности ОПК диктуют стратегию выбора новых технических решений и технологий. Чем больше дефицит средств, тем более прорывными должны быть технологии. В данном случае необходимо устранить противоречие между МССЭ ПЛ и морально устаревшими СС-носителями, а также уточнены требования к самой МССЭ ПЛ. В большей степени современной тенденции развития систем спасания подводников будет соответствовать МССЭ ПЛ для неспециализированных судов, обладающих свободной площадью палубы, спускоподъемными устройствами для СГА, системой динамического позиционирования для надежного удержания судна над аварийным объектом, оборудованием и оснасткой для оперативного размещения МССЭ ПЛ и др.

В СПАСР ВМФ таких судов нет. Зато для вспомогательного флота ВМФ, других управлений Минобороны, ФГБУ «Морспасслужба», ПАО «Газпром», ПАО «Совкомфлот» и других организаций с 2000 года построены десятки современных судов обеспечения с более совершенными системами динамического позиционирования, чем на СС проекта 21300, с мощными подъемными кранами, c достаточно большой свободной площадью верхней палубы, c высокими ледовыми классами, которые можно и нужно рассматривать в качестве возможных платформ для оперативного размещения МССЭ ПЛ при возникновении аварий с ПЛ. Например, целесообразно выполнение проработок по размещению МССЭ ПЛ на судах обеспечения проектов 23120, 20180, 21180, 21180М, 23700, 20180ТВ и др. Результатом указанных проработок должны быть требования к оборудованию и оснастке для оперативного размещения МССЭ аварийных ПЛ и СГА при возникновении аварий ПЛ, а также уточнение требований к МССЭ ПЛ. Эти требования целесообразно учесть и при планируемом в ближайшей перспективе строительстве десятков аналогичных судов для названных организаций. Современных судов, пригодных для установки МССЭ ПЛ, по предварительной оценке, набирается около 60–70 на всех флотах, чего более чем достаточно.

Нормативно-правовым основанием для такого подхода является постановление правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Это подтверждает и опыт проведения большинства спасательных работ, в которых привлекались суда независимо от ведомственной и государственной принадлежности.

Применение существующих современных неспециализированных судов ВМФ и других ведомств в качестве носителей мобильных модульных систем спасания экипажей аварийных ПЛ и транспортируемых модульных ГВК КП позволит обеспечить спасание экипажей подлодок, лежащих на грунте, без строительства серии СС на базе проекта 21300 с ГВК-300.

Виктор Илюхин, доктор технических наук, профессор, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (861) за 15 декабря 2020 года