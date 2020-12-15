Робот должен быть человечным

АПКБ имеет все шансы стать лидером в социализации искусственного интеллекта

Общество с ограниченной ответственностью «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» (ООО «АПКБ») с 2017 года работает над созданием систем искусственного интеллекта. О достигнутых успехах в этом направлении говорит очередная победа на Всероссийском конкурсе, где был представлен робот-гид Маша.

Молодые конструкторы-приборостроители из Арзамаса стали победителями XII всероссийского конкурса «Молодежь и будущее авиации и космонавтики» в категории робототехники.

Главная цель конкурса – популяризация космоса в разных направлениях нашей жизни. В этом году его участниками стали 500 молодых ученых, инженеров, конструкторов научных и промышленных предприятий из различных регионов России, например ПАО «Компания «Сухой», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «НЦВ Миль и Камов», АО «Российские космические системы» и многие другие.

“ Выбирая сферу деятельности нашего будущего механического устройства, мы искали свою нишу и остановились на теме социального робота (СР). И как оказалось, не ошиблись. Социальные роботы пока еще не так широко представлены в мире, как промышленные ”

Арзамас представляли Владимир Пименов (ООО «АПКБ»), Надежда Костюк (АО «АПЗ») и Мария Мокрова (МАИ).

Конкурс проводился по направлениям: авиационные системы, авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки, системы управления, информатика и электроэнергетика, информационно-телекоммуникационные технологии авиационных, ракетных и космических систем, ракетные и космические системы, робототехника, интеллектуальные системы и авиационное вооружение, математические методы в аэрокосмической науке и технике, новые материалы и производственные технологии в области авиационной и ракетно-космической техники, экономика и менеджмент предприятий аэрокосмического комплекса.

В экспертную комиссию вошли проректор по научной работе МАИ Юрий Александрович Равикович, профессор кафедры 205 «Технология производства двигателей летательных аппаратов», главный специалист Инженерного центра ПАО «ОДК» Ирина Рудиковна Асланян, начальник научно-исследовательского отделения института № 3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» Константин Константинович Веремеенко, директор института № 6 «Аэрокосмический» Ольга Валериановна Тушавина, директор института № 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» Александр Владимирович Кривилев и другие.

Наши участники выбрали тему «Робототехника, интеллектуальные системы и авиационное вооружение».

– Почему выбрали именно эту тему?

– Это перспективное направление и мы уже третий год занимаемся созданием роботов, – говорит руководитель проекта, заместитель главного конструктора по 2-му направлению ООО «АПКБ» Владимир Пименов. – На конкурсе был представлен третий образец действующего робота. В его создании принимал участие рабочий коллектив ООО «АПКБ», АО «АПЗ» и МАИ. Роботы, над которыми мы работаем, предназначены для социальной сферы, на конкурсе был представлен робот-гид Маша. Мы разработали специальную методику, по которой можно запрограммировать ведение нашей Машей экскурсий в любом музее или ином заведении. Экскурсия проводилась в музее МАИ, где есть экспозиция, посвященная космонавтике. Записали это на видео, подготовили доклад-презентацию и отправили на рассмотрение жюри. Приятно было узнать, что мы вошли в число победителей первого этапа и вместе со ста десятью другими участниками продолжили борьбу.

В этом году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки конференция проходила в онлайн-формате. Было и сложно, и интересно – доклад вели всей командой, втроем, с разных компьютеров.

Экспонат на выставке в Корее: бионическая рука

Экспонат на выставке в Корее: бионическая рукаВыступление наших участников вызвало большую заинтересованность жюри. На защите проекта было задано множество вопросов, члены жюри интересовались, как работают механизмы, из какого материала выполнена та или иная деталь… Впрочем, такое внимание было неудивительно, ведь мы представили на конкурс действующую модель, в то время как остальные участники демонстрировали теоретические разработки роботизированных процессов.

О представленном роботе и новых экспериментах, планах ООО «АПКБ» по этой теме Владимир Пименов может говорить бесконечно, видно, что она его, как говорится, зацепила. За три года коллективом пройден большой путь от выбора направления до реального воплощения идеи в виде действующего робота.

Когда впервые встал вопрос о диверсификации производства, перед коллективом ООО «АПКБ» была поставлена задача определить направления, соответствующие технологическим возможностям и уровню высококвалифицированного коллектива головного предприятия (АО «АПЗ»), с которым ООО «АПКБ» тесно сотрудничает с момента своего основания, а также близким темам самого ООО «АПКБ» – это разработка датчиков, электроприводов, исполнительных механизмов.

– Одним из перспективных направлений, выбранных нами в 2017 году, стала робототехника, – продолжает Владимир Пименов. – В мире многие страны уже давно и уверенно работают по этой теме. Рынок промышленных роботов давно и прочно занят компаниями из Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Швеции, Германии и США. В 2019 году ООО «АПКБ» стало участником международной конференции по робототехнике, проводившейся в рамках выставки Robot World 2019 (Южная Корея, Сеул). Изучив достижения конкурентов, что-то почерпнули новое, завели полезные знакомства, например с такими титанами, как Robotis, Minirobot, Universal Robot, институт KERI. А в последнем даже удалось побывать. Но главное – мы еще больше утвердились в правильности выбора социального направления, так как даже на международном рынке оно развито слабо. Поэтому выбирая сферу деятельности нашего будущего механического устройства, искали свою нишу и остановились на теме социального робота (СР). И как оказалось, не ошиблись. Социальные роботы пока еще не так широко представлены в мире, как промышленные. Название этого направления роботов говорит само за себя – они предназначены для социальной сферы. Такой механический помощник может быть просто незаменим при выполнении рутинной работы, что позволит значительно уменьшить нагрузку на персонал: робот измерит температуру, ответит на звонок, запишет на прием, раздаст таблетки, в медицинском учреждении робот может стать сиделкой и собеседником для одинокого пожилого человека или пациента с ограниченными возможностями передвижения. Он сможет все, чему его научат создатели. Так что есть куда расти, есть к чему стремиться, есть над чем работать. Приобретен определенный опыт, есть перспектива дальнейшего развития и как следствие в каждом новом варианте робота – усовершенствования. Так, представленный на конкурсе робот не только стал выше ростом, но и может выражать эмоции, моргать, его речь дублируется на встроенном дисплее, при движении Маша-Мария учитывает препятствия, какие-то обходит, какие-то преодолевает. Улучшены и некоторые другие функции.

Наверное, всем интересно знать, как устроен наш робот, из чего состоит. Прежде всего это корпус-рама или тело робота, состоящее из отдельных подвижных и неподвижных частей. Есть манипуляторы – руки робота и ходовая часть – движущееся шасси. Но главное – это командный блок, система управления роботом, без которой он так бы и остался большой игрушкой. Система включает множество датчиков, отвечающих за определение тех или иных функций в соответствии с разработанной программой.

Далее мы планируем получить сертификат на коллаборативность – это означает полную безопасность контакта робота и человека. Другими словами, если заложена функция рукопожатия, то это должно быть сделано так, чтобы робот не нанес вред человеку. Коллаборативность гарантируется соблюдением определенных требований как ко всем механизмам робота, так и к его программному обеспечению.

Совершенству, как говорится, нет предела. Это тот случай, когда можно воплотить новые идеи по каждому конкретному запросу. Главное то, что есть основные наработки, новые идеи, поддержка старших коллег и большое желание всего коллектива развивать и совершенствовать выбранное направление.

Из истории робототехники

Робот (чеш. robot, от robota – подневольный труд) – автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода механических операций, которое действует по заранее заложенной программе.

Первое упоминание слова «робот» было в 1921 году в пьесе, написанной Карелом Чапеком «Россумские универсальные роботы».

С 1950 года началась активная разработка механических манипуляторов, которые копировали движения человеческих рук для внедрения на радиоактивные производства.

1980 год – сильнейший скачок роста рынка робототехники, произошедший благодаря коммерческой реализации японских роботов, производимых на базе высоких технологий.

2000 год – компания «Электромокс» представила робот-пылесос.

2010 год – Южная Корея продемонстрировала робота для мойки окон.

С 2017 года – прогресс искусственного интеллекта (ИИ), обучение ИИ саморазвитию, мгновенному приспосабливанию к изменениям внешней среды и самостоятельный поиск оптимального решения поставленных задач.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (861) за 15 декабря 2020 года