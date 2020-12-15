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Интерфакс-АВН

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий госзащиту сотрудников Росгвардии

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Пресс-служба Росгвардии
Пресс-служба Росгвардии.

Госзащиту также предложено распространить на гражданских служащих внешней разведки, принимавших участие в спецоперациях

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите.

Соответствующий проект закона (1075003-7) размещен в понедельник в базе деятельности Госдумы.

В законопроекте отмечается, в частности, что государственной защите подлежат сотрудники Росгвардии.

Кроме того, право на госзащиту получат гражданские служащие Вооруженных Сил РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом.

Также госзащиту предложено распространить на гражданских служащих органов внешней разведки РФ, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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