В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий госзащиту сотрудников Росгвардии

Госзащиту также предложено распространить на гражданских служащих внешней разведки, принимавших участие в спецоперациях
Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите.
Соответствующий проект закона (1075003-7) размещен в понедельник в базе деятельности Госдумы.
В законопроекте отмечается, в частности, что государственной защите подлежат сотрудники Росгвардии.
Кроме того, право на госзащиту получат гражданские служащие Вооруженных Сил РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом.
Также госзащиту предложено распространить на гражданских служащих органов внешней разведки РФ, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности РФ.