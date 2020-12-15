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Известия.ru

Генерал назвал давлением увеличение числа учений у границ РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Увеличение количества случаев перехватов самолетов-разведчиков стран Запада и учения у границ РФ можно расценить как давление на страну. Такое мнение в понедельник, 14 декабря, выразил генерал-полковник авиации Николай Антошкин.

«В последнее время они активизировали учения. Любые такие мероприятия — это давление на Россию. Этого делать не надо, у нас есть, чем ответить. У нас есть и люди, и техника, и оружие, и руководство. В случае чего у нас примут меры», — отметил военный в эфире НСН.

Антошкин добавил, что на превосходство в воздухе влияет количество боевых единиц. Россия, как он подчеркнул, не может соперничать с НАТО по данному показателю, поэтому стране необходимо делать акцент на качестве как техники, так и личного состава.

Ранее в декабре командующий Балтийским флотом ВМФ РФ адмирал Александр Носатов рассказал, что за год было зафиксировано более тысячи разведывательных самолето-вылетов возле российской западной границы. В 2019 году это число было меньше примерно на 150 вылетов.

Также военный добавил, что впервые за всё время стратегические бомбардировщики совершили в 2020 году групповые перелеты.

Российское Министерство обороны регулярно фиксирует активность военных самолетов НАТО у границ государства. В сентябре британское издание The Times подчеркивало, что военные Великобритании намеренно начали вести активную разведывательную деятельность у границ РФ с целью изучить «противника».

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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
2020-й год
NATO
БФ
Военные учения
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