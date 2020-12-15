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Глава Асгардии Игорь Ашурбейли встретился с директором Института медико-биологических проблем РАН

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Источник изображения: vpk-news.ru

Олег Орлов, академик РАН, доктор медицинских наук, возглавляющий ведущий в мире институт по исследованиям влияния космоса на физиологию человека, в этом году стал автором и членом редакционного совета журнала «Воздушно-космическая сфера».

Журнал «Воздушно-космическая сфера» входит в перечень ВАК, признан российским научным сообществом и рекомендован для публикаций соискателей учёной степени. На его страницах размещаются статьи о научных открытиях и гипотезах, связанных с освоением космического пространства.

В своём недавнем интервью журналу Олег Орлов рассказал о наработках и планах ИМБП в области создания искусственной гравитации, защиты от космического излучения и других элементов профилактики, которые помогут защитить здоровье человека во время длительного пребывания космосе, в том числе в дальних полётах. В частности, центрифуга короткого радиуса, способная значительно снизить негативное воздействие невесомости на организм, была разработана в институте в 80-х годах прошлого века, ещё до вывода на орбиту космической станции «МИР».

Успешное продолжение научных исследований в этих направлениях очень важно для Космического Государства. Микрогравитация и системы защиты от космической радиации – необходимые условия для рождения ребёнка в космосе – главной миссии Асгардии на ближайшие четверть века.

Во время встречи, состоявшейся в Москве, Игорь Ашурбейли пригласил Олега Орлова в редакционную коллегию международного издания ROOM Space Journal of Asgardia. Руководитель ИМБП стал первым представителем российского научного сообщества, вошедшим в редакционный совет журнала Асгардии, состоящий из ведущих мировых экспертов космической науки и технологий.

Главы Асгардии и директор Института медико-биологических проблем договорились о продвижении наработок учёных из ИМБП на страницах обоих изданий – российского и международного.

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Страны
Россия
Персоны
Ашурбейли Игорь
Проекты
Медицина
ЯО
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