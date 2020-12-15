Четверых военных арестовали в Азербайджане за преступления в Карабахе

Правоохранители арестовали в Азербайджане четверых военнослужащих, которые обвиняются в надругательствах над телами убитых армянских военных в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

Военных также заподозрили в осквернении могил армян. Как уточняется, во время расследования в Баку заподозрили в указанных преступлениях военнослужащих Рашада Алиева, Гардашхана Абышова, Арзу Гусейнова и Умида Агаева.

«Решением суда в отношении Р. Алиева, Г. Абышова, А. Гусейнова и У. Агаева избрана мера пресечения в виде взятия под стражу», — отметили на сайте Генпрокуратуры.

Там подчеркнули, что подобные преступления недопустимы, и предупредили, что причастных обязательно будут привлекать к ответственности.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение, согласно которому 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.

Также документом предусмотрены введение в регион российских миротворцев, передача Азербайджану нескольких районов региона, обмен пленными.

14 декабря стороны начали процедуру передачи удерживаемых лиц друг другу.

В конце ноября минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1586 армянских военных.