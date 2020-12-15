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Российская газета

Центральный пост атомной подлодки "Казань" показали на видео

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Атомная подводная лодка "Казань" вернулась с завершающего этапа государственных испытаний. Пресс-служба Севмаша представила видео о том, как встречали подводников.

По морской традиции им вручили жареного поросенка. На видео можно также посмотреть, как выглядит подводная лодка изнутри, понаблюдать за действиями экипажа.

"РГ" уже писала о том, что подлодка "Казань" выполнила стрельбы в рамках госиспытаний. Сначала запустили крылатую ракету "Калибр-ПК", успешно поразив цель на полигоне Чижа в Архангельской области. Расстояние - более одной тысячи километров. А чуть позже экипаж поразил и морскую мишень головной частью крылатой ракеты "Оникс".

После завершения государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят на вооружение ВМФ России.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
Севмаш
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