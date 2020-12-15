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Российская газета

Воздушный бой белорусских Су-30СМ показали крупным планом

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В небе над Полесьем пилоты белорусских истребителей Су-30СМ отработали перехват и уничтожение условного противника. Учения прошли с боевым применением ракет класс "воздух-воздух".

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, в качестве воздушного противника использовалась сброшенная с легкого штурмовика Як-130 осветительная бомба.

"Ракета Р-73, несмотря на свои довольно миниатюрные по сравнению с самолетом размеры, способна догнать и поразить воздушную цель, находящуюся на расстоянии до 20 километров", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ракета действует по принципу "выстрелил и забыл". Захват цели и корректировка после пуска проходит при помощи тепловой головки самонаведения. Р-73 может поразить воздушные цели со скоростью 2500 километров в час.


Николай Грищенко

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Страны
Белоруссия
Продукция
Су-30
Як-130
Проекты
Военные учения
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