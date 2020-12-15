Запущенный на «Ангаре» макет спутника вышел на расчетную орбиту

Макет космического аппарата, запущенный 14 декабря на тяжелой ракете «Ангара-А5», выведен на расчетную орбиту, сообщили в Минобороны.

«Стартовавшая сегодня, 14 декабря, в 08:50 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» в установленное время вывела на расчетную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки»,— отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что старт ракеты и выведение макета на орбиту прошли в штатном режиме. Также в ведомстве отметили, что это был второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5».

О запуске, который был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС, стало известно ранее в этот же день. Через 12 минут после старта ракеты орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5».

Выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тыс. км) осуществлялось с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск ракеты в своем Twitter. По его словам, пуском были подтверждены все характеристики ракеты. В следующем году планируется осуществить запуск еще двух ракет данного класса.

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что страна к 2025 году сможет ежегодно осуществлять до 20 пусков ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов.

«Ангара» — семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов — от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Летные испытания должны продолжиться в 2021 году. Предполагается, что в 2024 году «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М».