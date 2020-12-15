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Время электроники

Intel показала гигантский до-60-ядерный 10-нм процессор будущего

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0-нм процессор
10-нм процессор.
Источник изображения: russianelectronics.ru

В начале следующего года компания Intel выпустит на рынок серверные процессоры Xeon поколения Ice Lake-SP. Они будут основаны на архитектуре Sunny Cove и будут производиться по 10-нанометровому техпроцессу.

А вот количеством ядер, если ориентироваться на имеющиеся данные, они не порадуют, будучи ограниченными то ли 32, то ли 36 ядрами.  



Но уже в конце 2021 либо в начале 2022 года должны выйти серверные CPU Sapphire Rapids. Они сохранят 10-нанометровый техпроцесс, но перейдут на архитектуру Willow Cove, лежающую в основе текущих мобильных Tiger Lake. Также они перейдут на новый сокет LGA 4677. 

К тому же, если верить недавним слухам, они перейдут на чиплетную конфигурацию с четырьмя кристаллами, которая позволит Intel создавать 56-ядерные CPU, а позже и 60-ядерные. Кроме того, каждый из четырёх кристаллов якобы будет содержать память HBMe объёмом до 64 ГБ. И ниже вы можете видеть фото, предположительно, именно такого процессора. 

Правда, фото намекает на наличие двух кристаллов, а не четырёх, но всё же описанное выше — это слухи.

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Россия
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Наноиндустрия
Ядерный щит
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