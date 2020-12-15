Служебный модуль «Чанъэ-5» отправился к Земле.

Служебный модуль китайской лунной миссии «Чанъэ-5» отправился к Земле, на его борту капсула с пробами лунного вещества. Ожидается, что перелет займет 112 часов, после чего капсула совершит мягкую посадку на территории Внутренней Монголии, сообщает Китайское национальное космическое управление.

«Чанъэ-5» была запущена в космос 23 ноября 2020 года, а 1 декабря два модуля миссии высадились вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны, добыв за пару дней два килограмма образцов лунного грунта и развернув флаг страны. Затем взлетный модуль состыковался со служебным модулем на окололунной орбите, перегрузив на него контейнер с пробами, после чего его свели с орбиты и разбили об Луну.

В рамках миссии удалось собрать фрагменты породы и реголит, добытые как с поверхности Луны, так и из приповерхностного слоя. Предварительные данные, полученные спускаемым модулем, подтверждают идею о том, что добытое вещества на несколько миллиардов лет моложе образцов, доставленных на Землю экипажами «Аполлонов» и советскими автоматическими станциями.

После операции перегрузки грунта служебный модуль провел несколько дней на окололунной орбите и 12 декабря перешел с круговой орбиты на эллиптическую. 13 декабря в 01:17 по Всемирному координированному времени служебный модуль включил на 22 минуты четыре двигателя и совершил переход на траекторию перелета к Земле. Ожидается, что при подлете к нашей планете от модуля отделится капсула с грунтом, которая 17 декабря 2020 года войдет в атмосферу и приземлится на территории Внутренней Монголии на севере Китая.

Если все пройдет удачно, то Китай станет третьей в мире страной, добывшей пробу лунного грунта и доставившей ее на Землю. Ожидается, что в 2023–2024 годах будет запущена «Чанъэ-6», целью которой станет доставка вещества из полярных областей Луны.

О планах Китая по исследованиям Солнечной системы можно узнать из материала «Красный космос».

Александр Войтюк