11 мифов о 5G

В 2020 году перспективы создания сетей 5G по-прежнему будут вызывать горячие споры в индустрии беспроводной связи. По мере увеличения числа развертываний 5G также будет расти количество дополнительных технологий, которые предлагают гибкость с низким энергопотреблением, экономичную мощность и варианты с низкой пропускной способностью для массового развертывания интернет вещей (IoT). Эти решения дополняют сильные стороны 5G и предоставляют более широкий набор инструментов для поддержки различных сценариев использования.

Стало ясно, что поскольку 4G и 5G нацелены на приложения с низкой задержкой и высокой пропускной способностью, большую часть обширного пространства IoT будут возглавлять операторы мобильной связи, а также нелицензированные операторы частотного спектра и предприятия в рамках частных развертываний.

Благодаря устройствам LoRa и протоколу LoRaWAN предприятия и частные лица могут извлечь выгоду из гибкого, экономичного, простого в реализации решения IoT, которое обеспечивает большой радиус действия и низкое энергопотребление.

Однако неверное восприятие продолжают преследовать 5G. Ниже приведены 11 наиболее распространенных мифов о 5G.

5G охватывает все варианты использования

В то время как 5G был разработан для обеспечения более высоких скоростей и возможностей подключения, протокол LoRa и LoRaWAN были разработаны для различных случаев использования, когда редко используемые устройства связи должны работать от батарейки и могут работать в полевых условиях в течение длительных периодов времени. Благодаря широкому диапазону действия и малому энергопотреблению LoRa обладает способностью проникать в физические препятствия, через которые сигналы 5G не могут пройти. LoRa и протокол LoRaWAN удовлетворяют этим требованиям, поскольку эффективность находится на переднем крае потребностей клиентов.

Кроме того, протокол имеет дальность связи, которая достигает более шести миль, что больше, чем у варианта 5G mmWave (миллиметровые волны). В то время как 5G может быть оптимальным для видеозвонков или приложений со сверхмалой задержкой, LoRa и LoRaWAN идеально подходят для приложений измерения воды, газа, различных отраслей сельского хозяйства, умных зданий и умных парков, а также многих других. Наконец, экономическая эффективность развертывания сети LoRaWAN раскрывает возможность уплотнения сети, оптимизации срока службы батареи устройства, пропускной способности и покрытия.

5G обеспечивает покрытие везде

Одна из основных причин, по которой 4G пытается покрыть максимальную площадь, связана со все более перегруженными сетями, и расширение или уплотнение их стало проблемой (проблема приобретения вышек). В результате операторы стремятся перейти на сети 5G; в противном случае текущие возможности мобильной сети ухудшатся.

Согласно отчету Opensignal о возможностях 5G, операторы сотовой связи хотят обеспечить оптимальное качество обслуживания клиентов и максимально использовать свои инвестиции в лицензированный спектр. Таким образом, 5G становится более привлекательным за счет более эффективного использования этого ценного актива. Хотя 5G начала открываться всего лишь для некоторых потребителей, операторы все еще ищут лучшую модель дохода, прежде чем вкладывать большие средства в развертывание. Даже если 5G обеспечит большую пропускную способность в некоторых областях, для этого потребуется больше вышек из-за более высоких частот.

Установка вышек 5G не требует больших затрат

В недавнем отчете McKinsey прогнозируется, что на начальные установки 5G будет вложено около 700-900 миллиардов долларов, что в следующем десятилетии охватит около 25% населения мира. На инвестиции в 5G уйдут годы, а операторам по-прежнему необходимо найти окупаемость инвестиций (ROI). Более того, операторы уже более 10 лет вкладывают значительные средства в сети 4G и не хотят, чтобы существующая инфраструктура слишком быстро «ушла в закат».

Одним из важнейших факторов, способствующих использованию протокола LoRaWAN, является его экономичная сетевая архитектура, при этом нет необходимости владеть лицензированным спектром. Это снижает первоначальные вложения в инфраструктуру и эксплуатационные расходы, а также затраты на датчики конечного узла. В частности, для его развертывания требуется меньше энергии, чем для других решений, а благодаря длительному сроку службы батареи (до 10 лет), общие расходы со временем снижаются.

5G и другие протоколы интернет вещей (IoT) не смогут сосуществовать

Рынок беспроводной связи демонстрирует стратегию сети с множественным «радиодоступом» для решений связи. Это означает, что компании и частные лица будут использовать лучшие технологии для наилучшего варианта использования, если уровень управления данными может легко соединить любую технологию.

Сложность и широта вариантов использования 5G огромны, и ни одна технология не может охватить их все. Используя другие технологии, экосистема 5G может использовать «наиболее подходящие» технологии для поддержки своих приложений.

Единственным источником широкополосных сетей будет 5G

5G — одна из нескольких технологий, которые улучшат мобильный широкополосный доступ и поддержку IoT. 4G, Wi-Fi, оптоволокно и спутниковые услуги уже предлагают надежные способы обслуживания различных вариантов использования широкополосной связи. В некоторых случаях, например, при доставке «последней мили», 5G может даже уступать другим технологиям, таким как Wi-Fi 6.

Существует также новое поколение спутников с высокой пропускной способностью, которые могут обеспечивать широкополосную связь в отдаленных районах, где 5G не будет развернута. В городских районах могут быть развернуты проводные оптоволоконные сети, обеспечивающие более высокую пропускную способность (десятки гигабит) и надежность по сравнению с 5G.

К ядру 5G подключаются только технологии 3GPP

5G — это не просто эволюция 4G, а первая версия новых спецификаций 3GPP, которая действительно открывает стандарт для любых типов коммуникационных технологий — мобильных, проводных, фиксированных беспроводных, спутниковых, лицензионных и нелицензионных технологий, таких как Wi-Fi и LoRaWAN. Эта спецификация предлагает функциональную совместимость, универсальность и ценность для многих вертикалей.

5G легко внедрить

Чтобы настроить решение 5G, необходимо создать инфраструктуру. При использовании 5G сигналы проходят через новые радиочастоты, что требует обновления оборудования на вышках сотовой связи. В зависимости от типа активов, к которым сотовые операторы могут получить доступ, решения 5G могут использовать существующие сети 4G, что создаст гибридную архитектуру 4G / 5G. Однако это огромные инвестиции.

Более того, операторам необходимо провести глубокие изменения в организации и архитектуре в направлении базовой сети 5G, которая полностью ориентирована на облачные технологии и виртуализацию. Это переход от физической инфраструктуры к парадигме сети как услуги.

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При наличии существующей инфраструктуры и сети устройства LoRaWAN просты в установке и могут быть легко выполнены неспециализированными работниками. Даже в относительно далеком будущем, когда все отрасли будут продуманными, LoRaWAN останется привлекательным. Это связано с тем, что стоимость проводки и конфигурации сетей останется более простой и значительно более рентабельной, чем проводные решения.

5G необходим, чтобы идти в ногу с быстро развивающимся миром

Хотя 5G и окажет влияние на эволюцию, он будет сосуществовать с альтернативными технологиями, что принесет пользу различным отраслям и сценариям использования. Рыночные тенденции показывают, что инфраструктуру 5G нелегко реализовать, поэтому существует потребность в устойчивой и рентабельной технологии, такой как LoRaWAN. Без дополнительного решения для 5G будет сложно обеспечить высокую рентабельность инвестиций для клиентов.

5G станет доступным очень скоро

Внедрение технологии 5G началось очень быстро. Однако совсем недавно производители микросхем, которые поставляют компоненты, используемые в сетевом оборудовании 5G, сообщали о задержках в развертывании 5G (WSJ). Для массового внедрения 5G потребуются годы.

LoRaWAN опередила экосистему 5G на полдесятилетия и обладает самым большим разнообразием и количеством датчиков и комплексных решений. По оценкам GSMA, к 2025 году около половины мобильных подключений будет 5G. К тому же году использование 4G LTE составит около 59%. Короче говоря, 5G не заменит LTE так, как 4G заменил 3G, когда он был запущен. По мере перехода организаций на 5G сеть 4G станет основной для устройств умного дома и пользователей, не использующих 5G.

Между тем, сети LoRaWAN продолжают лидировать в распространении массовых сценариев использования IoT. Они стали стандартом де-факто, и аналитики ожидают, что к 2023 году LoRaWAN и сотовый интернет вещей будут составлять более 80% мирового рынка маломощных глобальных сетей (LPWAN).

5G ликвидирует цифровой разрыв

Переход с 4G на 5G потребует времени. Это означает, что хотя некоторые отрасли изначально будут использовать 5G, многие более крупные области еще какое-то время будут использовать 4G. Во многих сельских районах предприятия и сообщества по-прежнему не имеют надежной связи, не говоря уже о высокоскоростном интернете или мобильных данных. Грядущая эра 5G может еще больше увеличить разрыв.

5G New Radio скоро покроет массовые варианты использования интернет вещей

5G New Radio (5G NR) ориентировано на обслуживание случаев использования с высокой пропускной способностью и малой задержкой в миллиметровых волнах. В версии 16 компания 3GPP приняла решение позволить 4G решать массовые варианты использования интернет вещей (IoT) в ближайшие годы. В течение этого времени не ожидается, что 5G NR будет рассматривать варианты использования LPWAN.

Несмотря на то, что 5G предстоит пройти долгий путь, он представляет собой огромный шаг вперед в ряду коммуникационных технологий, которые можно использовать для решения практически бесконечного диапазона сценариев использования, поддерживаемых IoT. Однако без легкого доступа к дополнительным возможностям Wi-Fi и LoRaWAN поставщики решений IoT будут изо всех сил пытаться обеспечить рентабельность инвестиций для своих клиентов. Конечная цель любого провайдера связи должна заключаться в предоставлении клиентам возможности выбора. Это достигается с помощью дополнительного подхода.