Робопес-полицейский выполнил несколько важных миссий в Нью-Йорке

Робопес

Служба технической помощи полиции Нью-Йорка похвасталась первыми успехами своего нового подопечного робопса. Конструктивно он очень схож с известным Spot от компании Boston Dynamics, но «Цифропес» (Digidog), как его прозвали, предназначен для выполнения реальной полицейской работы. Робот применяется с октября текущего года и уже поучаствовал в миссии по спасению заложников.

Название «Digidog» образовано от слов «digital» (цифровой) и «dog» (пес), что отлично отражает его сущность. Это инструмент в руках полицейского офицера, столь же умный, как и обученная собака. Как и животное, робот не только выполняет прямые команды, но и самостоятельно ориентируется на местности, прокладывая себе маршрут. Машина весом в 40 кг умеет ходить со скоростью до 5 км/ч, подниматься по лестницам и перемещаться между препятствиями. Цифропес оснащен камерами и фонариком, его удобно отправлять на разведку в неизвестные темные помещения. Если там кто-то есть – полицейские могут пообщаться с ним через двустороннюю систему связи. Так было в октябре, когда вооруженный подозреваемый забаррикадировался в доме в Бруклине. В другом случае двое мужчин удерживали пятерых заложников в Квинсе и в ходе переговоров полицейские отправили к ним Цифропса, нагрузив его сумками с едой и водой. Это гораздо безопаснее, чем поручать работу человеку, а робот-пес как раз и предназначен для таких задач.