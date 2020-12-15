Решения на основе графеновых нанотрубок выходят на канадский и мексиканский рынки

Решения на основе графеновых нанотрубок для композитов и покрытий с высокими эксплуатационными характеристиками выходят на канадский и мексиканский рынки
Канадская компания Arya Chem и мексиканские компании Kathion Chemie De Mexico и NASEDA (Nacional de Servicios Dargue) планируют выпустить на рынок концентраты и суспензии на основе графеновых нанотрубок для обеспечения нового ряда свойств жидких покрытий и композитов на основе смол. Эти продукты отличаются единственной формой графена, доступной сегодня для промышленности.
Известные тем, что они производят высококачественную продукцию по доступным ценам и поставляют ее по всему североамериканскому региону, Мексика и Канада всегда находятся в поиске новых решений для модернизации материалов, придавая им новые свойства, которые ранее были невозможны.
Одной из движущих сил производителей композитов и покрытий является автомобильная промышленность, наряду с другими отраслями.
Nacional de Servicios Dargue будет распространять решения на основе графеновых нанотрубок для жидких покрытий на севере Мексики.
В настоящее время графеновые нанотрубки TUBALL™ продаются более чем в 45 странах мира. Суперконцентраты на основе нанотрубок уже используются для производства материалов с высокими эксплуатационными характеристиками для автомобильной, аэрокосмической, нефтегазовой, строительной, электронной, полиграфической и других отраслей промышленности.
OCSiAl
Крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза. Графеновые нанотрубки, или одностенные углеродные нанотрубки, представляют собой свернутые в цилиндр плоскости графена. Они обладают уникальными свойствами - высокой электро- и теплопроводностью, прочностью, соотношением длины к диаметру. При внесении в матрицу материала графеновые нанотрубки создают трехмерную сеть, которая придает материалам проводящие и армирующие свойства. OCSiAl производит нанотрубки под брендом TUBALL™.
В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок - TUBALL CENTER. В 2019 году второй TUBALL CENTER был открыт в Шанхае (Китай). Третий TUBALL CENTER планируется открыть в Люксембурге.
Региональные отделения OCSiAl работают в Европе, США, Корее, Китае (Шэньчжэнь, Шанхай), Гонконге и России, представительства - в Мексике, Израиле, Японии, Индии, Австралии, Германии и Малайзии. Помимо собственных офисов и представительств, OCSiAl имеет партнеров и дистрибьютеров в 45 странах.
В OCSiAl работают более 450 сотрудников из 16 стран мира. В научно-исследовательском отделении компании работают более 100 ученых.