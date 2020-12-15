Решения на основе графеновых нанотрубок выходят на канадский и мексиканский рынки

Решения на основе графеновых нанотрубок для композитов и покрытий с высокими эксплуатационными характеристиками выходят на канадский и мексиканский рынки

Канадская компания Arya Chem и мексиканские компании Kathion Chemie De Mexico и NASEDA (Nacional de Servicios Dargue) планируют выпустить на рынок концентраты и суспензии на основе графеновых нанотрубок для обеспечения нового ряда свойств жидких покрытий и композитов на основе смол. Эти продукты отличаются единственной формой графена, доступной сегодня для промышленности.

Известные тем, что они производят высококачественную продукцию по доступным ценам и поставляют ее по всему североамериканскому региону, Мексика и Канада всегда находятся в поиске новых решений для модернизации материалов, придавая им новые свойства, которые ранее были невозможны.

"Эти рынки демонстрируют полную готовность к инновационным решениям на основе графеновых нанотрубок для термореактивных материалов, таких как специальные промышленные покрытия, грунтовки и т.д. Мы подписали новые дистрибьюторские соглашения с Arya Chem, NASEDA и Kathion, создав мощную локальную цепочку поставок решений на основе графеновых нанотрубок в Северной Америке", - сказал Сергей Засухин, директор по развитию бизнеса в Канаде, Мексике, Центральной и Южной Америке компании OCSiAl, крупнейшего в мире производителя графеновых нанотрубок (одностенных углеродных нанотрубок).

Одной из движущих сил производителей композитов и покрытий является автомобильная промышленность, наряду с другими отраслями.

"Автопромышленность предъявляет высокие требования к технологически сложным компонентам и новым материалам. Нанотрубки TUBALL™, производимые компанией OCSiAl, позволяют нашим клиентам получить полный ряд свойств: требуемый уровень проводимости в сочетании с сохраненными или даже улучшенными механическими характеристиками, а также широкую цветовую палитру для конечного продукта. Мы считаем, что это токопроводящая добавка с лучшим соотношением цены и качества", - заявил Франсиско Гонсалес, управляющий директор NASEDA. Компания получила права на распространение решений на основе графеновых нанотрубок в термореактивных материалах на юге и в центральной части Мексики.

Nacional de Servicios Dargue будет распространять решения на основе графеновых нанотрубок для жидких покрытий на севере Мексики.

"Мы видим, что все больше отраслей промышленности приветствуют применение графеновых нанотрубок. Трансформация этих нанотрубок из лабораторных в промышленные материалы подпитывается способностью, в конечном счете, сделать нанотрубки доступными для мировой промышленности, - сказал Хуан Алонсо Эскобедо, управляющий директор компании Kathion Chemie De Mexico. - Концентраты на основе нанотрубок, которые мы выпускаем на рынок, решают такие стандартные ключевые проблемы, связанные с наноматериалами, как проблемы дисперсности, высокая цена за свойства, которые они придают, и постоянство качества от партии к партии".

В настоящее время графеновые нанотрубки TUBALL™ продаются более чем в 45 странах мира. Суперконцентраты на основе нанотрубок уже используются для производства материалов с высокими эксплуатационными характеристиками для автомобильной, аэрокосмической, нефтегазовой, строительной, электронной, полиграфической и других отраслей промышленности.

OCSiAl

Крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза. Графеновые нанотрубки, или одностенные углеродные нанотрубки, представляют собой свернутые в цилиндр плоскости графена. Они обладают уникальными свойствами - высокой электро- и теплопроводностью, прочностью, соотношением длины к диаметру. При внесении в матрицу материала графеновые нанотрубки создают трехмерную сеть, которая придает материалам проводящие и армирующие свойства. OCSiAl производит нанотрубки под брендом TUBALL™.

В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок - TUBALL CENTER. В 2019 году второй TUBALL CENTER был открыт в Шанхае (Китай). Третий TUBALL CENTER планируется открыть в Люксембурге.

Региональные отделения OCSiAl работают в Европе, США, Корее, Китае (Шэньчжэнь, Шанхай), Гонконге и России, представительства - в Мексике, Израиле, Японии, Индии, Австралии, Германии и Малайзии. Помимо собственных офисов и представительств, OCSiAl имеет партнеров и дистрибьютеров в 45 странах.

В OCSiAl работают более 450 сотрудников из 16 стран мира. В научно-исследовательском отделении компании работают более 100 ученых.