На конкурсе инновационных проектов аэрокосмической отрасли победила технология наномодификации сварных швов в авиастроении

Итоги V Национального конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли, организованного Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) имени профессора Н.Е.Жуковского, подведены 11 декабря 2020 года в ходе торжественной церемонии закрытия VII Национальной выставки ВУЗПРОМЭКСПО. В этом году на конкурс было прислано более 50 заявок. Победил проект перевода авиастроения с заклёпочной технологии сборки фюзеляжа на лазерную сварку.

"Наиболее надёжным и преданным партнёром конкурса" назвала Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО начальник комплекса перспективного развития ЦАГИ Елена Пудалова.

I место занял проект "Высокопрочная лазерная сварка авиационных сплавов аэрокосмического назначения" Института теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук. Руководитель проекта - академик РАН, научный руководитель Института Василий Фомин.

"Голубая мечта авиастроителя сделать сварной самолёт. Это позволит повысить производительность труда и снизить вес конструкции самолёта до 25% по сравнению с традиционной заклёпочной технологией соединения. Лазерная сварка в 30 раз производительнее по скорости процесса сборки фюзеляжа и в 10 раз экономичнее по расходу металла за счёт уменьшения его деформации при сварке", - рассказал Александр Маликов, представлявший проект на конкурсе. Проблема всегда была в том, что прочность сварного соединения должна быть на уровне основного сплава. Чтобы добиться этого разработчики новой технологии использовали не только лазерную сварку, но и различные методы улучшения состава соединения, причём подобраны они для всех сплавов, которые применяются в авиастроении или будут применяться в ближайшее время.

Повышение прочности сварочного шва достигается за счёт термомеханической постобработки, которая обеспечивает закалку и искусственное старение места сварки, а также благодаря модифицированию редкоземельными элементами и наночастицами. В частности, исследователи разработали технологию лазерной сварки титановых сплавов с использованием нанопорошков, которые позволяют изменить фазовое состояние сварного шва и сделать его прочнее основного материала. Они даже добились сварки нержавеющей стали с титаном. Качество сварочного соединения проверялось с помощью синхротронного излучения на установке уровня мегасайнс - накопителе ВЭПП-3 в Сибирском центре синхротронного излучения.

Серебро завоевал проект "Аппаратно-программный комплекс для неразрушающего контроля и измерения геометрических параметров труднодоступных узлов" Научно-технологического центра уникального приборостроения Российской академии наук. Как объяснил представлявший разработку Демид Хохлов, они "первыми в России разработали измерительный видеоэндоскоп, который позволяет дистанционно оценивать размеры дефектов нагруженных узлов летательных аппаратов, чтобы повысить надёжность и безопасность их работы".

III место получила разработка жаростойкого стеклокерамического покрытия и энергоэффективная технология его ремонта для защиты от высокотемпературной газовой коррозии деталей газотурбинных двигателей из жаропрочных никелевых сплавов. Проект представляла Валентина Денисова из Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов" (ВИАМ). Как она пояснила, их технология позволяет наносить покрытие и проводить его ремонт в одном из самых теплонагруженных сегментов газотурбинных двигателей - в камере сгорания. В итоге удалось повысить надёжность и ресурс эксплуатации деталей, увеличить межремонтный интервал и снизить трудозатраты на изготовление таких деталей.

Конкурс ЦАГИ нацелен на поиск, поддержку и продвижение инновационных проектов отраслевой направленности, основой которых являются результаты успешных исследований и разработок. Цель - стимулирование исследовательской активности молодых учёных, привлечение внимания к их идеям и разработкам производственных компаний. Конкурс проводится среди проектов, имеющих потенциал для коммерциализации. Свои заявки на конкурс могли присылать авторские коллективы вузов, научных организаций и предприятий отрасли.

Директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Вадим Медведев пожелал всем участникам конкурса "воплощения их идей, проектов в массовое производство, применения в крупных технологических комплексах, чтобы можно было гордиться своими достижениями, которые сделали нашу жизнь немного лучше". Он отметил, что "сейчас стоит задача не встраиваться в существующие производственные цепочки, а формировать их самим, ставя в начало научно-технический задел, и хорошо финишировать с продуктом, выводя новые технические решения на отечественный и зарубежный рынок".

"Постепенно команды специалистов, представлявших проекты на прошлых конкурсах, начинают втягиваться в программу наших основных госкорпораций, некоторые проекты развиваются на площадке Технопарка ЦАГИ, внедряются в Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е.Жуковского"", - с удовлетворением отметил генеральный директор ЦАГИ, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

В этом году вновь были увеличены денежные премии победителям: за третье место участникам вручили 100000 рублей, за второе - 150000 рублей, обладатель первой премии получил 250000 рублей.

Финал прошёл в комбинированном режиме: часть членов жюри и выступавших с презентациями своих проектов участников конкурса соединялись с помощью конференцсвязи.

Конкурс ЦАГИ

Проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Правительства Московской области, Фонда инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО), VEB Ventures, НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", Фонда "Сколково", АО "Кронштадт", ПАО НПО "Наука", ПАО "ОАК", АО "ОДК", Сколковского института науки и технологий, ООО "Инконсалт-К", НИТУ "МИСиС", ГК "Роскосмос", АО "Вертолеты России".

Фонд инфраструктурных и образовательных программ

Один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ исполнилось 10 лет.

Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путём реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.