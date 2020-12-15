Алиев выгнал США и Францию из карабахского урегулирования

Почивающий на лаврах победителя Ильхам Алиев в резкой форме раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность к разрешению карабахского конфликта. Азербайджанский лидер заявил представителям Парижа и Вашингтона, что не приглашал их с визитом в Баку, хотя встречу с ними все же провел. Кто стоит за жесткими заявлениями Алиева и почему Азербайджан не боится испортить отношения с США и Францией?

В субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил, что он не приглашал их в Баку. "Приезд сюда был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу", – отметил Алиев во время встречи с сопредседателями группы от США и Франции Эндрю Шофером и Стефаном Висконти, а также послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Алиев добавил, что "не был против" визита, когда узнал, что "Минская группа хочет приехать". По его словам, "Минская группа выступала с идеями и старалась действовать творчески", но "это не дало никакого результата".

Президент Азербайджана также заявил, что урегулирование карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе, "Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, добился этого силовым путем и политическими средствами". Он подчеркнул, что "Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции", причем Ереван "никогда не подписал бы это добровольно".

"Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной, – сказал президент Азербайджана. – Пашинян говорил, что "Карабах – это Армения". Он допустил ошибку и получил заслуженное наказание. Он заслуживает этого унижения".

Как заявили в ответ представители США и Франции, они понимают, что в настоящее время сложилась новая ситуация. Они обещали довести до своих правительств позицию Алиева. Выразив признательность за возможность встречи сопредседателей Минской группы с главой Азербайджана, посол России Михаил Бочарников отметил, что Россия, будучи участником достигнутого трехстороннего соглашения, придает особое значение его реализации.

Встреча Алиева с представителями Минской группы ОБСЕ сопровождалась неожиданным нарушением перемирия в Нагорном Карабахе. В субботу в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Затем Россия и Армения на уровне министров обороны обсудили данный инцидент, а Баку заявил о проведении вынужденной "антитеррористической операции" в лесах Нагорного Карабаха, в результате которой погибли четыре человека.

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, резкий тон Алиева в адрес западных дипломатов и готовность к военному обострению в Карабахе обусловлены "фактором победителя". "С позиции победителя всегда проще вести любые переговоры. Потому Алиев может себе позволить то, что не может себе позволить тот же Пашинян", – убежден политолог.

"Раздражение Алиева в отношении Парижа и Вашингтона понятно. Недавно Сенат Франции принял резолюцию о признании Карабаха, а в США по-прежнему сильно армянское лобби. Алиев не считает эти стороны непредвзятыми и объективными участниками Минской группы. Да, когда-то в Баку надеялись, что группа ОБСЕ сможет урегулировать конфликт, но их усилия результата не принесли. Исключением была лишь Россия, которая всегда прилагала для этого больше усилий. Здесь можно вспомнить и Казанскую формулу урегулирования, и Мадридские принципы, которые разрабатывались при активном участии Москвы", – пояснил собеседник.

"Также необходимо учитывать фактор Турции. Сейчас, как мы знаем, у Парижа и Вашингтона очень сложные отношения с Анкарой. Причем эти сложности касаются не только проблематики Карабаха, но и вопросов поставки туркам российских систем С-400, вопросов транзита и добычи газа, нелегальной миграции и религии. Похоже, не видя для себя каких-либо угроз, Алиев счел нужным продемонстрировать солидаризацию с Эрдоганом, который сейчас ведет активное противостояние с Западом", – предположил Кортунов.

Схожей точки зрения придерживается эксперт клуба "Валдай", профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. "Во-первых, совершенно справедливо, что на ближайшие годы, может, десятилетия, ключевым партнером Азербайджана является Турция. Поэтому Алиев сказал примерно то, что от него хотел слышать Эрдоган", – считает Ткаченко.

"А во-вторых, Алиев обрисовал реальную ситуацию. Президент Азербайджана считает, что за пределами России и Турции ни у какой другой страны нет влияния на карабахский конфликт. При этом прежние попытки вмешательства Франции и США имели лишь негативные последствия. В отличие от них, только Россия обеспечила дипломатическое решение конфликта, а Турция – помогла военной силой", – пояснил собеседник.

"В конечном итоге, я думаю, Алиев положительно оценил эффективность дипломатического стиля Эрдогана и решил, что Азербайджану не помешает его позаимствовать и частично использовать в разговорах с представителями Запада", – констатировал Ткаченко.

При этом такая политика Баку несет в себе риски и для России, убеждены эксперты.

"В будущем возможны варианты, при которых территория Азербайджана станет плацдармом для турецкой экспансии в регионы Средней Азии, Северного Кавказа и Поволжья. Основания для таких опасений есть, хотя Москва на официальном уровне продолжает называть Эрдогана ответственным и надежным партнером", – отмечает Кортунов.

"Помимо вышеперечисленных проблем, есть вопросы военно-технического сотрудничества Турции с Украиной, конфликты в Сирии и Ливии, несовпадающие позиции по восточной части Средиземноморья. У нас сложные отношения, которые можно охарактеризовать как смесь сотрудничества с элементами конкуренции и в чем-то даже конфронтации. Об этом не надо забывать", – призывает политолог.

"В такой ситуации главная задача России в отношениях с Азербайджаном и Турцией – добиться политического урегулирования конфликта в Карабахе. Для нас важно не останавливаться на том, что уже достигнуто – я имею в виду прекращение огня. Если мы не будем двигаться вперед в решении политических проблем – наши миротворцы могут оказаться свидетелями или жертвами очередного военного обострения. Поэтому сейчас российские дипломаты должны развить тот успех, которого удалось достичь благодаря нашим миротворцам", – резюмировал Кортунов.

Алексей Нечаев