Рогозин заявил, что не верит в лунную программу "Артемида"

Глава Роскосмоса также усомнился в том, что демократы в США будут заниматься это программой

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил сомнения в том, что лунная программа "Артемида", инициированная США, будет реализована в существующем виде.

"Не очень даже верю в программу "Артемида", потому что во многом эта лунная программа [президента США Дональда] Трампа была больше рассчитана для внутреннего потребления. Это был элемент демонстрации силы Республиканской партии", - отметил Рогозин на круглом столе "О последствиях изменения политики США в сфере освоения космоса".

Глава Роскосмоса также усомнился в том, что демократы в США будут заниматься это программой. "По крайней мере, уверен, что акценты будут расставлены иначе", - считает он.

По словам Рогозина, в июне китайские партнеры предложили Роскосмосу сотрудничество по Луне вместе с европейскими странами. "Я не уверен, что речь пойдет о некоем таком конгломерате, который может привести к созданию единой лунной базы или единых каких-то орбитальных конструкций", - добавил он.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй - на 2023 год.

Ранее Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия, скорее всего, не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции в рамках программы "Артемида", поскольку в его нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны. Роскосмос готов участвовать в международном проекте окололунной станции только на равных правах с NASA. По словам главы госкорпорации, Россия подготовит "поправки Зевса" к соглашению по программе "Артемида".