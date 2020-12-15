Рогозин: США должны обеспечить возможность стыковки своей лунной станции и кораблей РФ

Глава Роскосмоса сообщил, что предложил NASA профинансировать создание такого стыковочного шлюза

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил NASA профинансировать создание совместимого с российским кораблем стыковочного шлюза на американской окололунной станции, чтобы в случае необходимости россияне могли спасти экипаж США.

Рогозин отметил, что сделал такое предложение директору NASA Джиму Брайденстайну. "Я говорю: слушай, вы, конечно, там можете в разные стороны свои идеи направлять, но вы обязаны просто сделать шлюз за свои деньги, это в ваших же интересах, американских интересах, интересах жизненно важных вашего экипажа. Шлюз, который будет адаптирован к российскому кораблю. Для того чтобы в случае необходимости мы могли подойти своим кораблем, забрать ваш экипаж и вернуть на Землю", - сказал Рогозин на круглом столе в Совете Федерации, посвященном политике США в сфере освоения космоса.

По его словам, космическая действительность, сам "агрессивный космос" "не позволяет играть в политику там, где речь идет о больших расстояниях".

"То есть если что вдруг будет происходить с американским кораблем Orion и его экипажем на лунной орбите, никто, кроме России, и никто, кроме, надеюсь, Китая, в будущем <...> не сможет спасти американский экипаж", - подчеркнул глава Роскосмоса.