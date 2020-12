Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

№4

По тем же данным, на 2020:Численность мирового парка военной авиацииСтрана Парк ВС %1 США 13266 252 Россия 4163 83 Китай 3210 64 Индия 2123 45 Южная Корея 1649 36 Япония 1561 37 Пакистан 1372 28 Франция 1229 29 Турция 1055 210 Египет 1054 2Остальные 23208 43Всего 53890 100В США парк очень большой, но: https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2018/03/05/fewer-planes-are-ready-to-fly-air-force-mission-capable-rates-decline-amid-pilot-crisis/ #:~:text=The%20average%20age%20of%20an,2016%20to%2027.6%20in%202017....The age of the Air Force’s fleet is catching up with the service. With the Air Force deciding to keep older planes such as the A-10 and F-16 on longer, and a lack of recapitalization for some crucial air frames, the service’s iron is getting tired, Carlisle said. The average age of an airplane, forcewide, increased from 27 years in 2016 to 27.6 in 2017....----------