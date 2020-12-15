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Деловая газета "Взгляд"

Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

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Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна
Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам?

Британский авиационный журнал Flight International выпустил очередной справочник World Airforces 2021 со сравнениями численности боевого состава ВВС разных стран мира. Это простое перечисление авиапарков. Но реальный интерес представляет то, насколько списочная численность авиапарка соответствует реальной боевой эффективности ВВС той или иной страны.

На первый взгляд, для России все выглядит более чем достойно: по числу самолетов в военной авиации в целом мы занимаем твердое второе место после США, по числу самолетов истребительной авиации – тоже. Всего иностранные эксперты насчитали в составе Вооруженных сил России 4143 летательных аппарата, самолета и вертолета.

Нюансы начинаются, если копнуть поглубже. Опустим вопрос, сколько у России имеется подготовленных летчиков и экипажей и какой именно квалификации. Забудем, что значительная часть военных самолетов находится на хранении, то есть не летает и с высокой вероятностью больше никогда не взлетит. Не станем рассматривать, сколько полков и эскадрилий ВКС России реально являются боеготовыми, сколько машин в них исправными, сколько в них летчиков-снайперов и летчиков первого класса – тем более что это секретная информация.

Попробуем по открытым данным оценить лишь самые очевидные вещи: что имеется в распоряжении российских Вооруженных сил, чтобы все эти самолеты успешно применять по прямому назначению. То есть для нанесения ущерба противнику.

Целеуказание и дальнобойные ракеты

Чтобы поразить цель, ее сначала надо увидеть. В распоряжении ВКС России, согласно списочному составу, имеется только девять самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и А-50У, из которых модернизированных А-50У только пять. Для сравнения: у Японии их 17, с США или силами НАТО в Европе лучше не сравнивать. Новый А-100 "Премьер" создается очень тяжело – и, судя по всему, будет иметь длительное время производства.

В таких условиях критически важными становятся, во-первых, наличие на борту российских истребителей мощных бортовых радиолокационных станций (РЛС), а во-вторых, возможность поражать иностранные самолеты ДРЛО с большой дальности – у нас нет, пусть и у вас не будет. Увы, в ВВС России только два типа самолета, РЛС которых имеют достаточные параметры по дальности обнаружения целей – МиГ-31 и Су-35. Все остальные существенно отстают в этом от того, что есть у наших вероятных противников.

Фактически без скидок современным самолетом по параметрам бортового радиоэлектронного оборудования в России является только Су-35. В ближайшем будущем к нему добавится Су-57, превосходящий по своей электронике все самолеты в мире (кроме американских F-22 и F-35, но превосходящий их по некоторым другим параметрам). Но в настоящем у нас в строю, по открытым данным, не так уж много полноценных истребителей, соответствующих мировому уровню. Это означает, что воздушную войну против современного противника (уровня Израиля или Японии) с нашей техникой пока "не вытянуть". Даже против тех стран, которые обывателю не кажутся особенно сильными в военном отношении.

Второй важный момент – собственно поражение целей. Причем для нашей истребительной авиации в острой форме будет стоять задача поражения вражеских самолетов ДРЛО с большой дальности. Длительное время планировалось, что "убийцей ДРЛО" у нас будет управляемая ракета сверхбольшой дальности КС-172. Эта ракета была полностью испытана, подтвердила свои характеристики, и ее оставалось только запускать в производство, но, как заявлялось, "по организационным причинам" программа была закрыта.

Тем не менее вопрос со сверхдальней ракетой не заглох полностью. В настоящее время в ВВС поставлены новые ракеты Р-37, уже опробованные на МиГ-31. Кроме того, в начале октября 2020 года был успешно выполнен пуск Р-37М и с другого истребителя – Су-35. Теперь нужны массовые закупки и массовые же учебные пуски этой ракеты. Чтобы Р-37 реально стала оружием, ее нужно применять, анализируя каждый нештатный пуск, и это должно делаться в больших масштабах. Хочется пожелать, чтобы это случилось – и как можно быстрее.

Дозаправка в воздухе

По числу имеющихся в строю самолетов-заправщиков Россия занимает четвертое место в мире после США, Франции и Саудовской Аравии. Эти самолеты давно стали жизненно необходимыми для обеспечения действий боевых самолетов на сколько-нибудь приличную дальность. Дозаправка нужна перехватчикам, защищающим наше воздушное пространство; истребителям, сопровождающим ударные самолеты на большой радиус действия; самим ударным самолетам; противолодочным Ту-142М; самолетам ДРЛО А-50 и А-100... И все это в случае войны одновременно, во-первых, и в условиях боевых потерь, во-вторых.

Опытно-конструкторская работа по созданию нового самолета-заправщика на базе известного Ил-78М стартовала в 2015 году, почти сразу после того, как о возобновлении серийного производства базового самолета Ил-76 стало можно говорить, как о свершившемся факте. Тогда же стало известно о начале работ по самолету-заправщику на базе Ил-96-400Т.

Увы, но состояние нашего авиапрома не позволило решить вопрос быстро – первый опытный заправщик Ил-78М-90А полетел только в 2018 году.

Пока можно лишь говорить о том, что серия таких самолетов теперь для нас возможна. Ил-96-400ТЗ пока буксует – ни один самолет еще не готов. Эти самолеты, способные отдавать намного больше топлива на значительно больших дальностях, нежели Ил-78М, тоже очень нужны, ведь у России десятки стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Иначе говоря, дозаправка – одно из самых уязвимых мест ВКС России. К счастью, над проблемой работают, но на пути ее быстрого решения есть масса объективных трудностей.

Незаметные уязвимости

Многие помнят стихотворение из детства: не было гвоздя – подкова пропала, не было подковы – лошадь захромала, лошадь захромала – командир убит, конница разбита – армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя". Это в какой-то мере относится и к ВВС России. У нас есть, условно говоря, и конница, и командиры, нет только некоторых очень важных "гвоздей".

Так, у тех же истребителей в ВКС России нет так называемых буксируемых ложных целей – выпущенных на тросе малогабаритных излучателей, на которые в бою отводятся управляемые ракеты с радиолокационным наведением. Такие системы снижают уязвимость защищаемых ими самолетов в разы.

Если по встроенным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мы как минимум не уступаем западным странам, то по остальным – большой вопрос. Наши инфракрасные ловушки хорошо показали себя в Сирии, где сирийским пилотам с их помощью удавалось уклоняться от новейших американских ракет "Сайдуиндер". Но потом американцы пускали в ход AIM-120 с радиолокационным наведением, и вопрос отведения этих ракет стоит остро – встроенные комплексы есть не у всех самолетов, и не факт, что отведут ракету в сторону от самолета. Буксируемая ловушка, способная оттянуть ракету на себя, очень была бы не лишней. Как и серийные контейнерные прицельные станции, превращающие любой самолет в носитель высокоточного оружия.

Возникают вопросы и по наличию высокоточного ударного вооружения для работы по "земле".

Имея серьезный потенциал на этом поле, по запасам такого оружия Россия пока уступает крупным военным державам. И это при том, что мы можем производить такое оружие, и образцы, готовые к массовому производству, у нас есть.

Словом, российской боевой авиации требуется ревизия таких "мелочей". Иногда их наличие или отсутствие означает разницу между жизнью и смертью.

Запасной вариант

Иногда приходится вместо полноценной боевой техники применять разные "эрзацы". Это не то чтобы хорошо, но что если выбора нет? Например, в соответствующих кругах некоторое время назад циркулировала идея о переоборудовании некоторой части стоящих на хранении Ту-214 во вспомогательные самолеты военного назначения.

Например, есть техническая возможность разместить на таком самолете, на бортах, не меняя конструкцию фюзеляжа, антенных полотен, конструктивно аналогичных РЛС Н035 "Ирбис" с истребителя Су-35, но с большим размером антенны. Такой самолет с соответствующим оборудованием на борту мог бы выполнять некоторые задачи ДРЛО.

Он уступал бы А-50У, но мог бы прикрыть второстепенные направления. При всех ограничениях возможности ВС РФ они бы расширили – например, по наведению такого самолета зенитные системы С-400 могли бы поражать маловысотные цели на всю дальность своих ракет, а не внутри своего радиогоризонта. Весьма полезными такие самолеты были бы для морской разведки. Такие решения, при всей их половинчатости, во-первых, полезны, во-вторых, действительно повышают наш военный потенциал, а в-третьих, при правильном подходе недорого стоят.

Словом, списочный состав самолетов ВКС России – это не более чем списочный состав. Он не отражает реальных боевых возможностей авиации. Количество самолетов значит само по себе мало, если их летчики не видят цель и не имеют современного оружия и средств обороны в бою.

По счастью, ряд проблем Минобороны видит и решает. Понимая, что критически важным для действий всех прочих видов Вооруженных сил является достижение господства в воздухе. Уязвимости именно в этой сфере могут иметь запредельно высокую цену, и для их устранения должны быть приложены максимальные усилия. Только тогда списочная численность самолетов и составленные на ее основе рейтинги начнут что-то значить.


Александр Тимохин

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12 комментариев
№1
15.12.2020 02:19
Поставленные вопросы - не для дилетантов/диванных икспердов. Но это не беда.
Беда, если профессионалы и настоящие  эксперты ФАТАЛЬНО ошибутся.

Применительно к данной  статье. Опять рассматривается (точнее, подразумевается) "классическая" война по образу и подобию ВМВ и последующих локальных войн.

Цитата
Имея серьезный потенциал на этом поле, по запасам такого оружия Россия пока уступает крупным военным державам. И это при том, что мы можем производить такое оружие, и образцы, готовые к массовому производству, у нас есть.

Чем это отличается, например, от призывов М. Тухачевского массово строить ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ (для того времени) танки в начале-середине 30-ых? Которые безнадежно устаревали ПРЯМО НА ГЛАЗАХ? Я не хочу сказать, что сейчас - такая же ситуация, я не эксперт и не стратег, я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ПРОИСХОДИТ.  Но я знаю, что выигрывал тот, кто готовился к реальным войнам, а не разворачивал ЗАРАНЕЕ "массовое производство того, что есть" - за счет подготовки (в меру сил) к реальной "перспективной" войне.

Здесь важнейшую роль играет ОМП - как гарантия от "случайных" локальных, но при этом очень опасных войн. Даже для тех, кто считает необходимым готовиться к ЧИСТО КОНВЕНЦИАЛЬНОЙ перспективной войне. Потому, что дает время и прочие ресурсы для подготовки к БОЛЬШОЙ войне (или предотвращения ее).
Настоящие эксперты и  стратеги должны все это учитывать, и действовать соответственно. Если фотоника (в том виде, в котором о ней пишут последние год-два) станет реальностью в ближайшие годы - это МОЖЕТ превратить в мусор (ну хорошо, не в сусор, так в "мишени") практически ВСЕ "перспективные образцы", особенно в авиации.
Кстати, русская  ставка на сверхманевренность ЛА выглядит в свете этого куда более продуманной и перспективной, чем американская - на их малозаметность (причем в ущерб ВСЕМУ остальному). Впрочем, там видно будет. Например, очень может быть, что РОФАРовские радары смогут элементарно отличать предложенную автором "буксируемую ложную цель" от цели настоящей - во всяком случае, это прогнозируется, уж не знаю, насколько обоснованно.
России нужно восстановаливать/создавать заново (после русского мужицко-уголовно-холуйско-блядского погрома) научную, исследовательскую и промышленную базы (включая "кадры"), а не начинать "массовое проищводство того, что есть".  Пример - СССР в 30-ые. Впрочем, это же тупой совок, у которого не было ничего, кроме галош. :)
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№2
15.12.2020 03:45
Второй важнейший вопрос в смысле сравнения бонвых возможностей  и мощи авиации - это назначение. Оборонительные действия над своей территороей/вблизи своей территории, во взаимодейтсвии с РТВ/ЗРВ, или наступление над теорриторией чужой.

Именно различием в этом смысле определяется разное место самолетов ДРЛО (и уровень внимания к ним).

Так что сравнивать место и роль ТОЛЬКО авиации, игнорируя РТВ, ЗРВ, КР, а также БРСД/ракеты меньшей дальности (в терминах почившего в бозе ДРСМД) - дело довольно бестолковое, да и очень рискованное.

Здесь, в США, в силу исторических причин виды ВС стоЯт особняком друг от друга, и их взимоотношения выглядит как соперничество не в меньшей степени,  чем сотрудничество (в рамках единых ВС).
Так что "второе место России в мире" в смысле численности боевой авиации - это вещь весьма относительная, тем более, что нет сомнений, что скоро Китай превзойдет Россию в этом смысле, и намного (просто по числу боевых самолетов - обогнал уже в 2019).

И все здесь может ОЧЕНЬ быстро  измениться.  В зависимости от успехов в двигателестроении, микроэлектронике (фотонике?), новых авиационных материалах, организационных технологиях,  математике/алгоритмах, ИИ, умении предугадать "господствующие тенденции".
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№3
15.12.2020 04:26
По данным "Авиации России" (www.aviation21.ru):

Состав боевого авиапарка ВКС России на 2020 год
Опубликовано 13.08.2020, 17:21

Состав ВКС России на 2020 год
* - запланированные заказы, которые могут быть пересмотрены

Тип ВС Действующие Заказанные

Ударные самолёты

МиГ-29/35    251   3+31*
МиГ-31  132 -
Су-24 274 -
Су-25 194 -
Су-27/30/35 429 12+42*  (из них Су-35С - 90, на 2019. В 2020 ожидалось 50 шт.)
Су-30СМ2 - 21*
Су-34 123 4+11*
Су-57 - 76
Ту-142МК/МЗ/МР 22    -
Ил-38/Ил-38Н 54 -
Ту-22М 67 -
Ту-95 42 -
Ту-160 16 10+40*

Самолёты специального назначения

Ан-12 4 -
Ан-26 1 -
Ан-30 15 -
Ил-20/22 24 -
А-50 15 -
Ил-76 1 -
Ил-80 3 -
Ту-134 1 -
Ту-154 1 -
Ту-214 2 -
Бе-200ПС 1 2

Топливозаправщики

Ил-78 19 31*

Транспортные самолёты

Ан-12 56 -
Ан-22 5 -
Ан-26 113 -
Ан-72 29 -
Ан-124 4 -
Ан-140 3 -
Ан-148 15 -
Ил-18 2 -
Ил-76 109   33+9*
Ил-78 1 -
Ил-96 - 10*
Ил-112В - 62*
Л-410 43 -

Многоцелевые самолёты 100*

Ту-134 5
Ту-154 2

Боевые вертолёты

ASS355 2
H125M/AS350 3
Ка-27 6
Ка-52 101 55+25*
Ка-62 100*
Ка-226 36
Ми-2 1
Ми-8/17/171 746 45
Ми-24/35 330
Ми-26 44 15*
Ми-28 95 99
Ми-38 2+6*

Учебно-тренировочные самолёты и вертолёты

Ансат 50
DA42 9 26
Л-39 210
МиГ-29/35 12 3
Су-27 16
Ту-134 37
Як-130 110 25*
Як-152 150*
Ми-2 29
Ми-28 12 12+36*
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№4
15.12.2020 04:33
По тем же данным, на 2020:

Численность мирового парка военной авиации
Страна Парк ВС %
1 США 13266 25
2 Россия 4163 8
3 Китай 3210 6
4 Индия 2123 4
5 Южная Корея 1649 3
6 Япония 1561 3
7 Пакистан 1372 2
8 Франция 1229 2
9 Турция 1055 2
10 Египет 1054 2
Остальные 23208 43
Всего 53890 100

В США парк очень большой, но:

https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2018/03/05/fewer-planes-are-ready-to-fly-air-force-mission-capable-rates-decline-amid-pilot-crisis/#:~:text=The%20average%20age%20of%20an,2016%20to%2027.6%20in%202017.

...
The age of the Air Force’s fleet is catching up with the service. With the Air Force deciding to keep older planes such as the A-10 and F-16 on longer, and a lack of recapitalization for some crucial air frames, the service’s iron is getting tired, Carlisle said. The average age of an airplane, forcewide, increased from 27 years in 2016 to 27.6 in 2017.
...
----------
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№5
15.12.2020 05:21
А вообще-то это интересная задача - более-менее "объективно" оценить возможности (и построить "рейтинг") боевой авиации по странам. С учетом задач, конечно. :)
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№6
15.12.2020 07:11
Необходимо учитывать не только число самолётов, но и ПВО в зоне их действия. Так в Сирии, благодаря С-400, активность авиации коалиции была сильно снижена. Основной задачей наших истребителей является прикрытие территории России, а следовательно они будут действовать в зоне нашего РЛ поля. В этом случае небольшое число А-50 не так критично, особенно если пилотам доступна информация от средств ПВО и систем дальнего обнаружения, которыми окружена территория страны.
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№7
15.12.2020 12:42
Цитата, ID: 19550 сообщ. №3
По данным "Авиации России" (www.aviation21.ru):

Состав боевого авиапарка ВКС России на 2020 год
Опубликовано 13.08.2020, 17:21
В туалет с этим журналом сходить,но для обывателей которые ни чего не знают о реальности пойдет.
-1
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№8
15.12.2020 12:45
Цитата, ID: 19550 сообщ. №5
А вообще-то это интересная задача - более-менее "объективно" оценить возможности (и построить "рейтинг") боевой авиации по странам. С учетом задач, конечно. :)
Как его составить? Куда деть уровень подготовки? Как узнать какие АСП есть на вооружение и сколько .
Ну и т.д. по списку.На 22 июня 1941 года у нас было в 4-5 раз больше самолетов и танков,результат всем известен.
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№9
15.12.2020 17:57
Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
Ну и т.д. по списку.На 22 июня 1941 года у нас было в 4-5 раз больше самолетов и танков,результат всем известен.

Что "рейтинг" просто по количеству не работает - это ясно.

Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
Как его составить? Куда деть уровень подготовки? Как узнать какие АСП есть на вооружение и сколько .

Это задача не для "диванных экспертов", конечно. Настоящие эксперты ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, "какие АСП и сколько" на вооружении, и КАК учитывать уровень подготовки. Без этого авиация (шире - армия) строится "на глаз", с непредсказуемыми результатами на случай более-менее серьезной войны. Что именно так делается во МНОГИХ случаях - не означает, что так долждно делаться ВСЕМИ.
Особенно сейчас, с такой стоимостью армий.
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№10
15.12.2020 18:20
Цитата, ID: 19550 сообщ. №9
Настоящие эксперты ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, "какие АСП и сколько" на вооружении, и КАК учитывать уровень подготовки
Да где же их таких взять,если бывает и ГШ ошибается.
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№11
15.12.2020 18:30
Цитата, Сергей-82 сообщ. №10
Да где же их таких взять,если бывает и ГШ ошибается.

Оно всегда так - чего-то не было никогда, а потом - нашли/сделали/выучили. :)
Это современная армия. В ней много (или есть, или ДОЛЖНО БЫТЬ) такого, чего раньше не было.
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№12
15.12.2020 23:54
Впрочем, оно и к лучшему, что многие "проблемы современной армии" выглядят нерешаемыми (либо технически, либо в "разумное время", либо "в принципе"). "Хаос и туман" в смысле военного планирования сдерживает "серьезных" любителей повоевать не хуже ОМП.

Это ОЧЕНЬ хорошо, что наши бравые потомственные вояки в USAF и NAVY и сами не знают, что получится из их "планов", причем сами отдают себе в этом отчет (хотя и не на публику). :)
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