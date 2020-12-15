Рогозин считает, что доработка "Ангары" принесла хороший результат

В 2024 году, добавил глава Роскосмоса, появится модернизированная версия "Ангары", которая сможет выводить 27 тонн полезной нагрузки

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" была доработана с 2014 года и показала хороший результат во время сегодняшнего испытательного пуска с космодрома Плесецк. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Крайний пуск был шесть лет назад, после этого у нас шла большая работа по доработке этого носителя, и сегодня получили очень хороший результат", - отметил Рогозин, выступая на круглом столе в Совете Федерации, посвященном политике США в сфере освоения космоса

Глава Роскосмоса добавил, что ракета продемонстрировала, что она соответствует заданным техническим характеристикам. По словам Рогозина, сегодняшний старт "Ангары" является историческим. "Почему я считаю сегодняшнее событие историческим и сердечно всех нас поздравляю (вся страна причастна к этому), потому что впервые мы сейчас твердо можем сказать, что у нас появилась тяжелая ракета, которая построена на модульном принципе, которая будет развиваться дальше", - подчеркнул он.

В 2024 году, добавил Рогозин, появится модернизированная версия "Ангары", которая сможет выводить 27 тонн полезной нагрузки.

"Ангара-А5" стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это второй испытательный пуск "Ангары-А5". Через 12 минут космическая головная часть в составе разгонного блока и неотделяемого макета полезной нагрузки штатно отделилась от третьей ступени. Как уточнили в военном ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. До сегодняшнего старта было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 тонны.