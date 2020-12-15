В «Роскосмосе» не исключили намерений США по реализации военной программы на Луне

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев допустил, что США могут предпринять попытку реализации военных программ на Луне вместе с коалицией своих партнеров. Такое заявление он сделал в понедельник, 14 декабря, на круглом столе в Совете Федерации.

Савельев указал, что соглашения в рамках американской лунной программы «Артемида» прямо или косвенно нарушают нормы международного космического права. Так, например, в документах не отражен запрет на ведение военной деятельности на Луне.

«Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает, в общем-то, опасения», — заявил он.

Текст соглашения Штаты намерены представить на сессии Комитета ООН по космосу в 2021 году для создания глобальной коалиции союзников и привлечения инвестиций в «Артемиду», отметил Савельев.

Лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».

21 сентября NASA представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.

13 октября США и Великобритания в рамках Международного астронавтического конгресса (IAC) подписали документ о сотрудничестве вокруг плана NASA по отправке астронавтов на Луну. В этом же месяце глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым Соглашениям Артемиды, устанавливающим основные принципы освоения Луны.

В середине ноября к договоренностям об исследовании Луны и Марса в рамках программы присоединилась Украина. Таким образом, она стала девятой участницей программы.

Также в ноябре независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин, комментируя идею о создании национальной космической станции РФ, заявил, что стране необходимо объединяться с другими странами для участия в совместных крупных международных космических проектах. В частности, речь идет о пилотируемой комической программе «Артемида».

Россия развивает собственную лунную программу и планирует высадить первого космонавта на Луне в 2030 году.