Войти
Известия.ru

В «Роскосмосе» не исключили намерений США по реализации военной программы на Луне

685
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Paul Chesterton/imago-images

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев допустил, что США могут предпринять попытку реализации военных программ на Луне вместе с коалицией своих партнеров. Такое заявление он сделал в понедельник, 14 декабря, на круглом столе в Совете Федерации.

Савельев указал, что соглашения в рамках американской лунной программы «Артемида» прямо или косвенно нарушают нормы международного космического права. Так, например, в документах не отражен запрет на ведение военной деятельности на Луне.

«Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает, в общем-то, опасения», — заявил он.

Текст соглашения Штаты намерены представить на сессии Комитета ООН по космосу в 2021 году для создания глобальной коалиции союзников и привлечения инвестиций в «Артемиду», отметил Савельев.

Лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».

21 сентября NASA представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.

13 октября США и Великобритания в рамках Международного астронавтического конгресса (IAC) подписали документ о сотрудничестве вокруг плана NASA по отправке астронавтов на Луну. В этом же месяце глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым Соглашениям Артемиды, устанавливающим основные принципы освоения Луны.

В середине ноября к договоренностям об исследовании Луны и Марса в рамках программы присоединилась Украина. Таким образом, она стала девятой участницей программы.

Также в ноябре независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин, комментируя идею о создании национальной космической станции РФ, заявил, что стране необходимо объединяться с другими странами для участия в совместных крупных международных космических проектах. В частности, речь идет о пилотируемой комической программе «Артемида».

Россия развивает собственную лунную программу и планирует высадить первого космонавта на Луне в 2030 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
ООН
Роскосмос
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
16.12.2020
Космонавтика: вот как США могут отменить международное право (Spektrum, Германия)
08.04.2020
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
26.06.2017
Влияние суперсилы Леонова на внешнюю политику США в отношении России
10.10.2016
Партнерству государства и бизнеса в космосе мешает менталитет
08.12.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:55
  • 2
Добытый в Ливии "Панцирь-С1" пригодится Турции при создании новых дронов
  • 15.12 23:55
  • 2
Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году
  • 15.12 23:54
  • 12
Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации
  • 15.12 23:45
  • 3
США неудачно испытали «воздушный авианосец»
  • 15.12 23:02
  • 144
Космонавтика Илона Маска
  • 15.12 22:57
  • 25
АК-19: прорыв или стагнация
  • 15.12 22:48
  • 2
Война дронов. Азербайджан продемонстрировал применявшиеся в Нагорном Карабахе беспилотники
  • 15.12 22:30
  • 3
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 15.12 22:13
  • 28
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 15.12 21:59
  • 1
Балтика — крепкая: регион усилят береговые ракетные комплексы
  • 15.12 21:33
  • 1
Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России
  • 15.12 21:30
  • 1
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 15.12 20:41
  • 26
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 15.12 20:22
  • 51
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 15.12 19:56
  • 29
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме