Войти
WarSpot

Бразилия спустила на воду вторую субмарину нового поколения

699
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Бразильский флот вскоре получит вторую подлодку типа Scorpene. Вчера, 13 декабря, пресс-служба ВМС Бразилии сообщила о том, что на верфи ICN в Итагуаи (штат Рио-де-Жанейро) состоялась торжественная церемония спуска на воду подводной лодки S41 Humaitá.

Сумарина S41 Humaitá стала второй в серии четырёх дизель-электрических подлодок типа Scorpene. Первая из них была спущена на воду в декабре 2018 года и в ближайшее время должна завершить испытания. Две оставшиеся субмарины планируется спустить на воду в 2021 и 2022 годах соответственно.

Спуск на воду субмарины S41 Humaitá

Источник изображения: twitter.com/marmilbr

Контракт на постройку четырёх дизель-электрических субмарин и одной атомной подлодки для ВМС Бразилии был подписан в 2009 году. В рамках проекта Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) Минобороны Бразилии заключило договор с французской компанией DCNS (ныне Naval Goup) о создании совместного предприятия Itaguai Construçoes Navais (ICN). С бразильской стороны подрядчиком выступила компания Odebrecht.

Подлодки типа Scorpene были спроектированы французской компанией DCNS для нужд ВМС Франции, но после того, как французское военное ведомство отказалось от дизель-электрических подлодок в пользу атомных, проект стал экспортным. Субмарины этого типа строятся для ВМС Чили, Малайзии, Индии и Бразилии. Субмарина S 40 Riachuelo построена по увеличенному проекту. Длина подлодки составляет 72 м, водоизмещение — 1870 т, а численность экипажа составит 35 человек.

Ранее ВМС Бразилии утвердили эскизный проект перспективной атомной подлодки проекта SN-BR.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Малайзия
Франция
Чили
Продукция
Scorpene
Компании
DCNS
Похожие новости
01.02.2018
Karanj: третья индийская "Скорпена"
06.03.2017
Индийские субмарины типа Scorpene приводят в боеготовность
30.08.2016
Что может стоять за утечкой секретных документов по подводной лодке Scorpene
26.08.2016
Производитель "Мистралей": нам объявили войну
07.12.2015
ВМС Индии могут приобрести еще три «Скорпена»
27.03.2015
Польша бьет в барабаны и гонит волну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:55
  • 2
Добытый в Ливии "Панцирь-С1" пригодится Турции при создании новых дронов
  • 15.12 23:55
  • 2
Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году
  • 15.12 23:54
  • 12
Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации
  • 15.12 23:45
  • 3
США неудачно испытали «воздушный авианосец»
  • 15.12 23:02
  • 144
Космонавтика Илона Маска
  • 15.12 22:57
  • 25
АК-19: прорыв или стагнация
  • 15.12 22:48
  • 2
Война дронов. Азербайджан продемонстрировал применявшиеся в Нагорном Карабахе беспилотники
  • 15.12 22:30
  • 3
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 15.12 22:13
  • 28
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 15.12 21:59
  • 1
Балтика — крепкая: регион усилят береговые ракетные комплексы
  • 15.12 21:33
  • 1
Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России
  • 15.12 21:30
  • 1
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 15.12 20:41
  • 26
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 15.12 20:22
  • 51
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 15.12 19:56
  • 29
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме