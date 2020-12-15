Бразилия спустила на воду вторую субмарину нового поколения

Бразильский флот вскоре получит вторую подлодку типа Scorpene. Вчера, 13 декабря, пресс-служба ВМС Бразилии сообщила о том, что на верфи ICN в Итагуаи (штат Рио-де-Жанейро) состоялась торжественная церемония спуска на воду подводной лодки S41 Humaitá.

Сумарина S41 Humaitá стала второй в серии четырёх дизель-электрических подлодок типа Scorpene. Первая из них была спущена на воду в декабре 2018 года и в ближайшее время должна завершить испытания. Две оставшиеся субмарины планируется спустить на воду в 2021 и 2022 годах соответственно.

Спуск на воду субмарины S41 Humaitá Источник изображения: twitter.com/marmilbr

Контракт на постройку четырёх дизель-электрических субмарин и одной атомной подлодки для ВМС Бразилии был подписан в 2009 году. В рамках проекта Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) Минобороны Бразилии заключило договор с французской компанией DCNS (ныне Naval Goup) о создании совместного предприятия Itaguai Construçoes Navais (ICN). С бразильской стороны подрядчиком выступила компания Odebrecht.

Подлодки типа Scorpene были спроектированы французской компанией DCNS для нужд ВМС Франции, но после того, как французское военное ведомство отказалось от дизель-электрических подлодок в пользу атомных, проект стал экспортным. Субмарины этого типа строятся для ВМС Чили, Малайзии, Индии и Бразилии. Субмарина S 40 Riachuelo построена по увеличенному проекту. Длина подлодки составляет 72 м, водоизмещение — 1870 т, а численность экипажа составит 35 человек.

Ранее ВМС Бразилии утвердили эскизный проект перспективной атомной подлодки проекта SN-BR.