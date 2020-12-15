Командир-подводник Северного флота стал Героем России

МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Высшее звание "Герой Российской Федерации" по указу президента РФ присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову за выполнение спецзадач в дальнем походе, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

​"В соответствии с Указом президента России высшее звание "Герой Российской Федерации" присвоено начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову. Он награждён знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" за выполнение специальных задач, связанных с риском для жизни во время одного из дальних походов", - говорится в сообщении.

Как отметили на флоте, капитан первого ранга Дмитрий Маслов проходит службу в соединении атомных подводных лодок Северного флота с момента окончания военно-морского училища более 20 лет. "Он последовательно прошёл путь от младшего офицера экипажа многоцелевой атомной подводной лодки до командира корабля и начальника штаба соединения, пользуясь заслуженным уважением у командования и личного состава", - сообщили на флоте.

Помимо свершений в военной службе офицер имеет высокие достижения в спорте, неоднократно участвовал и побеждал в различных спортивных соревнованиях на уровне соединения, объединения и Вооружённых сил, входил в команду флота на всеармейском этапе "Командирских стартов". В 2020-м году выполнил норматив Мастера спорта по зимнему офицерскому троеборью.