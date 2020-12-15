Войти
Военно-промышленный курьер

Чем займется научно-производственная рота Балтфлота

687
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Для прохождения в этом подразделении военной службы по призыву были отобраны 20 молодых людей, проживающих на территории Калининградской области.

Все призванные в научно-производственную роту ранее обучались по соответствующему профилю. 7 из 20 призывников имеют высшее техническое образование.

14 декабря все они начали службу в дивизионе строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота и приступили к курсу начальной военной подготовки, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Новобранцы научно-производственной роты будут проходить службу в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», работая кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Завод «Янтарь» входит в Объединенную судостроительную корпорацию, основная его продукция – корабли для ВМФ.

Отметим, что для самого западного региона России это уже пятая отправка призывников в научно-производственную роту. Первые 20 калининградцев были направлены в данное подразделение в декабре 2018 года.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
БФ
Похожие новости
25.04.2019
Командующий Балтийским флотом принял участие в торжественной закладке больших десантных кораблей на ПСЗ "Янтарь"
20.06.2018
На БДК проекта 11711 "Иван Грен" 20 июня будет поднят Андреевский флаг
28.12.2017
На фрегате "Адмирал Макаров" состоится подъем Андреевского флага
21.04.2015
Стали известны лидеры рейтинга предприятий "Морской ВПК - 2015"
11.11.2014
В Калининграде спущен на воду сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Эссен»
16.07.2013
На судостроительном заводе «Янтарь» заложен очередной фрегат для ВМФ России «Адмирал Бутаков»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:55
  • 2
Добытый в Ливии "Панцирь-С1" пригодится Турции при создании новых дронов
  • 15.12 23:55
  • 2
Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году
  • 15.12 23:54
  • 12
Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации
  • 15.12 23:45
  • 3
США неудачно испытали «воздушный авианосец»
  • 15.12 23:02
  • 144
Космонавтика Илона Маска
  • 15.12 22:57
  • 25
АК-19: прорыв или стагнация
  • 15.12 22:48
  • 2
Война дронов. Азербайджан продемонстрировал применявшиеся в Нагорном Карабахе беспилотники
  • 15.12 22:30
  • 3
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 15.12 22:13
  • 28
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 15.12 21:59
  • 1
Балтика — крепкая: регион усилят береговые ракетные комплексы
  • 15.12 21:33
  • 1
Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России
  • 15.12 21:30
  • 1
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 15.12 20:41
  • 26
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 15.12 20:22
  • 51
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 15.12 19:56
  • 29
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме