Чем займется научно-производственная рота Балтфлота

Для прохождения в этом подразделении военной службы по призыву были отобраны 20 молодых людей, проживающих на территории Калининградской области.

Все призванные в научно-производственную роту ранее обучались по соответствующему профилю. 7 из 20 призывников имеют высшее техническое образование.

14 декабря все они начали службу в дивизионе строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота и приступили к курсу начальной военной подготовки, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Новобранцы научно-производственной роты будут проходить службу в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», работая кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Завод «Янтарь» входит в Объединенную судостроительную корпорацию, основная его продукция – корабли для ВМФ.

Отметим, что для самого западного региона России это уже пятая отправка призывников в научно-производственную роту. Первые 20 калининградцев были направлены в данное подразделение в декабре 2018 года.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)