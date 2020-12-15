В Роскосмосе не исключают, что США намерены реализовать на Луне военные программы

По словам замгендиректора Роскосмоса Сергея Савельева, продвижение США своей политики на международной арене в области освоения космоса может создать угрозу национальным интересам РФ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. США могут попытаться реализовать на Луне военные программы совместно с коалицией партнеров. Об этом в понедельник заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, выступая на круглом столе в Совете Федерации, посвященном политике США в сфере освоения космоса.

По его словам, принципы соглашений, разработанные в рамках лунной программы США "Артемида", прямо или косвенно нарушают нормы международного космического права, в них в частности отсутствует прямой запрет на осуществление военной деятельности на Луне.

"Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает в общем-то опасения. США планируют представить текст соглашения на сессии Комитета ООН по космосу в 2021 году для создания глобальной коалиции единомышленников, а также привлечения к американской лунной программе "Артемида" наибольшего количества инвестиций и партнеров", - сказал Савельев.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis ("Артемида"), которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй - на 2023 год.

Ранее Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия, скорее всего, не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции в рамках программы Artemis, поскольку в его нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны. Роскосмос готов участвовать в международном проекте окололунной станции только на равных правах с NASA. По словам главы госкорпорации, Россия подготовит "поправки Зевса" к соглашению по программе "Артемида".

Доступ в космос

Савельев также отметил, что действия США в области освоения космического пространства несут реальную угрозу для доступа РФ в космическое пространство.

"С учетом возможного принятия большинством участников космической деятельности концепции создания зон безопасности может появиться реальная угроза свободному доступу России к космическому пространству", - заявил Савельев.

По словам замгендиректора Роскосмоса, продвижение США своей политики на международной арене в области освоения космоса может создать угрозу национальным интересам РФ. "Это касается планов РФ по освоению космического пространства, к которым относится изучение и освоение Луны и других небесных тел".