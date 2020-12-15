Попытка не удалась: американские беспилотники не вернулись на базу

Первые девять попыток США поймать БЛА «Гремлин» в полете потерпели неудачу

Американская программа «Гремлин», ключевой идеей которой было превращение самолета военно-транспортной авиации C-130 в летающую базу, способную запускать и принимать обратно на борт стаи небольших беспилотников, терпит неудачу. Всего за серию летных испытаний провалились девять попыток захватить в полете БЛА.

Управление минобороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в интересах вооруженных сил (DARPA), заявило о провале всех девяти попыток поймать летательные аппараты X-61A Gremlins обратно на борт, хотя и отметили, что испытатели были «всего в нескольких дюймах от успеха». Об этом пишет Defense News.

Эти испытания, которые начались 28 октября, стали первой попыткой DARPA поймать БЛА Gremlins в полете. В тестах принимало участие предприятие-изготовитель Leidos Dynetics. Поймать аппарат в воздухе предполагалось с помощью автономной системы стыковки, которой был оборудован C-130. С борта этого самолета и запускались X-61A.

Идея заключалась в том, что в целях успешного подхвата БЛА самолет C-130 опускает стыковочное устройство, которое помогает стабилизировать Gremlins от турбулентности, создаваемой C-130. БЛА, оказавшись в нужной точке, ловится рычагом захвата и затем втаскивается в грузовой отсек C-130.

Однако во время октябрьских испытаний БЛА Gremlins так и не смогли требуемым образом взаимодействовать с устройством стабилизации и автономной системы стыковки.

«Колебания БЛА по курсу и высоте оказались более динамичными, чем ожидалось. В конечном итоге все БЛА Gremlins, принимавшие участие в испытаниях, совершили посадку с помощью парашютов», - заявили в DARPA.

Диспетчер программы в Тактическом технологическом офисе DARPA Скотт Вежбановски оптимистично высказался по поводу проведенных испытаний, заявив, что возникшие проблемы не являются непреодолимыми.

«Все наши системы выглядели хорошо во время наземных испытаний, но только во время летных испытаний вы действительно узнаете, как это все будет работать на самом деле», - сказал Вежбановски.

В DARPA при этом заявили, что во время недавних демонстраций далеко не все пункты программы завершились одними только неудачами. В ходе испытаний каждый БЛА X-61 налетал более двух часов, что позволило DARPA дополнительно проверить способность беспилотных летательных аппаратов этого типа работать автономно.

Управление также собрало «многочасовые данные», которые помогут ему понять аэродинамические взаимодействия между БЛА Gremlins и автономной системой стыковки на С-130, которые должностные лица программы изучат, чтобы понять, как нужно модернизировать систему.

В дальнейшем (уже весной следующего года) американское управление вновь попытается запустить с борта С-130 беспилотные летательные аппараты и после завершения ими полетного задания поймать их в полете и вернуть на борт С-130.

Между тем, это не первый случай, когда во время испытаний Gremlins наблюдаются разного рода аномалии, пишет Defense News. Когда DARPA впервые подняло в воздух самолет C-130A с БЛА этого типа в ноябре 2019 года на полигоне Дагвей, штат Юта, X-61A пролетел почти два часа. Испытательная группа выполнила все задачи, включая тестирование каналов передачи данных с БЛА и развертывание автономной системы стыковки. Но когда пришло время возвращать дрон на борт С-130, один из двух его парашютов не раскрылся, и аппарат рухнул на землю.

В конце концов, DARPA хочет продемонстрировать, что оно может безопасно и надежно запускать и принимать обратно на борт самолета ВТА типа С-130 четыре беспилотных летательных аппарата Gremlins за 30 минут.

Достижение этой цели «откроет перед военными целый мир возможностей», подчеркивает Defense News, позволив создавать рои небольших, недорогих, многоразовых дронов с различными датчиками и полезной нагрузкой.

Эти рои могут приближаться к воздушному пространству противника и выполнять такие задачи, как аэрофотосъемка местности (сбор изображений) или выполнение функций аппарата - ретранслятора связи, не подвергая при этом опасности экипажи пилотируемых самолетов.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в США начинается третий этап реализации программы Gremlin, которая предполагает создание небольших и относительно недорогих летательных аппаратов, которые можно будет запускать с борта боевых и транспортных самолетов. Программа Gremlin заложит основу для будущего использования систем роев БЛА.

Идея программы Gremlin (с английского языка это слово можно перевести как «таинственная злая сила») состоит в том, чтобы обеспечить совместную работу группы БЛА не при помощи заранее заложенного плана полета для каждого отдельно взятого аппарата, а посредством создания самостоятельно адаптирующейся под изменяющуюся боевую обстановку системы, реализующей групповое поведение без наличия некоего единого центра принятия решений, схожее с поведением в рамках природных групп, таких как стая, или рой.

Новыми беспилотниками можно будет оснащать военно-транспортные самолеты (С-130), ударные дроны (MQ-9В), бомбардировщики (В-52, В-1), истребители (F-16, F-15E, F-18) и другие летательные аппараты. Аппарат может преодолевать расстояние до 550 км и находиться в воздухе несколько часов.

Во-первых, преимуществом концепции «роя» является снижение возможностей противодействию подобным стайным БЛА со стороны сил и средств противовоздушной обороны противоборствующей стороны.

Во-вторых, при использовании алгоритмов управления, не применяющих коммуникацию между БЛА на основе радиосвязи, снижается уязвимость подобной стаи от воздействия со стороны сил и средств РЭБ противника.

В-третьих, стайное поведение способствует повышению эффективности групповых действий за счет реконфигурируемости системы и перераспределения задач внутри группы, в том числе при выбытии, или включении в ее состав некоторого количества аппаратов.

«Мне кажется, что какое-либо смакование американских неудач при первых летных тестах в рамках программы Gremlin будет сегодня не совсем верным. К примеру, во время испытаний первой отечественной экспериментальной системы противоракетной обороны (системы «А») удачный перехват был достигнут только при одиннадцатой попытке. И все 11 раз с полигона Капустин Яр в направлении полигона Сарышаган запускались реальные баллистические ракеты средней дальности типа Р-12», - пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как сказал собеседник издания,

в этом плане надо смотреть вперед и уже сегодня разрабатывать эффективные приемы и способы борьбы с роями беспилотных летательных аппаратов.

А это касается как необходимых образцов вооружения, так и тактики их боевого применения. Отставание в этом вопросе недопустимо. К чему оно может привести, сегодня достаточно только одного примера - разгром армянских формирований в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах с помощью турецких БЛА и барражирующих боеприпасов израильского производства.

Михаил Ходаренок