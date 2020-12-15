Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России

Стало известно о создании в России еще одного лазерного комплекса, способного уничтожать различные воздушные цели. Об этом сообщает "Военный осведомитель".

Российский зенитный лазерный комплекс на базе шасси на шасси Брянского автомобильного завода. Фото: Военный осведомитель / https://t.co/kMshVYjMS8 pic.twitter.com/4XvkAh7eCn — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 14, 2020

Отмечается, что дальность действия достигает 5 км.

В обнародованных материалах размещены фотографии зенитной установки, выполненной на четырехосном полноприводном шасси высокой проходимости Брянского автомобильного завода. Такое решение обеспечивает высокую мобильность новинки.

Разработка подобных боевых машин, по мнению российских и зарубежных экспертов, является одним из наиболее перспективных направлений в сфере противовоздушной обороны. Считается, что они будут эффективно дополнять существующие и перспективные ракетные и артиллерийские системы.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" также был представлен комплекс "Рать", ориентированный на борьбу с беспилотниками.

Известно, что над подобной техникой работают в других странах. Например, два года назад на 12-м Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2018 была впервые продемонстрирована установка LW-30.

В этом году стало известно уже об испытаниях береговой мобильной системы ПВО повышенной мощности.

Алексей Моисеев