Рогозин подтвердил планы по запуску двух ракет "Ангара" в 2021 году

Он не уточнил, о каких модификациях ракеты идет речь

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Два пуска "Ангары" запланированы на 2021 год. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Два пуска в следующем году", - написал он на своей странице в Twitter, не уточнив, о каких модификациях ракеты идет речь.

В августе Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что на 2021 год запланированы два запуска ракет серии "Ангара" - тяжелой "Ангары-А5" номер 3 с новым разгонным блоком "Персей" и легкой версии ракеты "Ангара-1.2". Кроме того, он отметил, что четвертая тяжелая ракета также будет готова в 2021 году.

"Ангара-А5" стартовала в понедельник в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это второй испытательный пуск "Ангары-А5". Через 12 минут космическая головная часть в составе разгонного блока и неотделяемого макета полезной нагрузки штатно отделилась от третьей ступени. Как уточнили в военном ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. В 2014 году с космодрома Плесецк была запущена легкая "Ангара-1.2ПП" и тяжелая "Ангара-А5". С того момента до сегодняшнего дня запусков ракет этого семейства не было.