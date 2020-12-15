"Роскосмос" и Центр Хруничева заключили контракт на создание разгонного блока для "Ангары"

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" и Центр им. Хруничева подписали контракт на сумму более 20 млрд рублей на создание разгонного блока КВТК для ракеты "Ангара-А5", следует из материалов сайта госзакупок

Согласно материалам портала, на создание комплекса кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса (Шифр ОКР: "Двина-КВТК") планируется потратить 20,6 млрд рублей. Работы планируют выполнить к декабрю 2025 года.

В контракте указано, что разгонный блок КВТК должен выполнять задачи в составе ракет-носителей "Ангара-А5", "Ангара-А5В" и "Ангара-А5М".

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Космический ракетный комплекс "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжёлые - "Ангара-А5" (модификация "А5М", модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".