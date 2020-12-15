Российское супероружие во всей красе

Появилось видео, позволяющее подробно рассмотреть ракету гиперзвукового комплекса «Авангард». Вчера, 13 декабря, телеканал «Звезда» опубликовал новое видео из Военной академии РВСН им. Петра Великого, на котором показан учебный стенд с новейшим носителем российского ядерного оружия.

«Ракета вживую представлена в одной из аудиторий академии РВСН как образец для изучения: там она находится по соседству с ещё несколькими другими, однако существенно выделяется на их фоне», — сообщается в описании к видео.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» на стенде академии РВСН

Видео старта ракеты комплекса «Авангард» ранее уже демонстрировалось Министерством обороны РФ. Тогда также было показано компьютерное моделирование работы гиперзвукового боевого блока. По данным военного ведомства, российская армия станет первой в мире, получившей на вооружение крылатые гиперзвуковые боевые блоки.

По данным информационного агентства ТАСС, возможности планирующего крылатого боевого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО. Первоначально носителем стратегического гиперзвукового оружия будет ракета УР-100Н УТТХ, впоследствии — новейшая тяжёлая ракета «Сармат».