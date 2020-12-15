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Российская газета

Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"

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Источник изображения: rg.ru

В Сети опубликована видеозапись второго испытательного пуска ракеты-носителя "Ангара-А5", выполненного 14 декабря с космодрома Плесецк.

На пятиминутной записи видно, как тяжелая ракета-носитель с ревом взмывает в небо с пусковой установки площадки №35 северного космодрома. Впечатляющее зрелище снято с разных ракурсов и расстояний.

"Ангара-А5" стартовала в 08.50 с макетом полезной нагрузки массой 2,4 тонны. Через три минуты ракету взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова. Через 12 минут орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и макета полезной нагрузки отделился от ракеты-носителя.

Выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет выполняться с помощью разгонного блока "Бриз-М".

Первый пуск тяжелой "Ангары" состоялся на космодроме Плесецк в декабре 2014 года с макетом полезной нагрузки массой две тонны. В семейство "Ангара" входят ракеты-носители от легкого до тяжелого класса.


Марина Ледяева (Архангельская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Бриз-М
Компании
ГИКЦ им. Титова
Проекты
Плесецк
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