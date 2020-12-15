ОАО "558-й АРЗ" в Барановичах завершает модернизацию штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии

ЦАМТО, 14 декабря. ВВС Болгарии на авиабазе "Безмер" приняли пять штурмовиков Су-25, прошедших капитально-восстановительный ремонт на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Республика Беларусь) по контракту 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны Болгарии, начальник генштаба ВС Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов в сопровождении главкома ВВС генерал-майора Димитара Петрова 10 декабря посетил авиабазу в Безмере, где ознакомился с возможностями модернизированного Су-25.

На данный момент на авиабазу доставлены пять отремонтированных штурмовиков Су-25. Ожидается, что шестая машина будет передана заказчику в середине декабря, а два оставшихся самолета – к февралю 2021 года.

Командующий ВВС Болгарии генерал-майор Димитар Петров представил подробный анализ эффективности вложения 80 млн. левов в модернизацию Су-25. По его словам, за счет модернизации возможности данного типа самолета значительно расширены.

На состоявшемся брифинге было заявлено, что навигационная система Су-25 была полностью модернизирована, включая спутниковую навигацию. Это обеспечивает большую информированность пилота при выполнении поставленных задач. Возможности использования ракетного вооружения были значительно расширены, заменена двуканальная радиосвязь, позволяющая одновременно поддерживать обмен данными с наземной и морской составляющей. Все эти и другие внедренные системы делают модернизированный Су-25 более боеспособным и во много раз более эффективным в решении основных задач по оказанию непосредственной авиационной поддержки, изоляции района боевых действий и обеспечению ведения боя подразделениями сухопутных и морских частей.

"После ремонта Су-25 стал совершенно другим, новым и современным самолетом", – подчеркнул командир авиабазы полковник Милен Димитров. Он рассказал министру о новых задачах, которые будет решать авиабаза в 2021 году уже с учетом новых технологических возможностей модернизированных Су-25.

Справочно:

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительство Болгарии одобрило финансирование программы ремонта и продления сроков эксплуатации штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии в размере 82,5 млн. левов (49,2 млн. долл.) в конце ноября 2018 года.

Подрядчиком для выполнения работ по модернизации штурмовиков Су-25 ВВС Болгарии по итогам проведенного тендера было выбрано ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Республика Беларусь). Министр обороны Красимир Каракачанов утвердил сделку с белорусским предприятием своим приказом от 16 ноября 2018 года.

Ремонт длительное время не начинался из-за того, что власти и банки Болгарии не могли с юридической точки зрения решить вопрос о возможности временной отправки штурмовиков в Республику Беларусь, в отношении которой ЕС постоянно продлевает эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий. Поскольку до конца 2018 года платежи по контракту не были произведены, сумма была перенесена на 2019 год.

В результате, в 2019 году парламент Болгарии одобрил внесение поправок в национальное законодательство, что позволило Министерству обороны Болгарии оформить временное разрешение на вывоз Су-25 в Республику Беларусь (первые самолеты были отправлены в августе 2019 года).

После капитального ремонта ресурс фюзеляжей Су-25 продлен на 800 летных часов, а турбореактивных двигателей Р-95Ш – на 500 часов. Это позволит ВВС Болгарии эксплуатировать Су-25 до 2027-2028 гг. с потенциальной возможностью еще одного продления срока службы на 10 лет, что потребует еще одного капитального ремонта планера и двигателя.

Военно-воздушные силы Болгарии на авиабазе "Безмер" официально приняли три штурмовика Су-25, прошедших капитально-восстановительный ремонт на предприятии ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Республика Беларусь) по контракту 2018 года, 25 октября 2020 года.

Это были первые за последние 18 лет Су-25 ВВС Болгарии, которые прошли ремонт. Всего по условиям контракта ремонт должны пройти 8 состоящих на вооружении самолетов (6 одноместных самолетов Су-25К и 2 двухместных Су-25УБК).

Предполагается, что МО Болгарии будет поддерживать в боеспособном состоянии авиационную технику советского производства до закупки новых боевых самолетов. В результате капитально-восстановительных работ самолеты получили дополнительные боевые возможности: расширен арсенал применяемых боеприпасов, повышена точность поражения наземных целей при увеличении дальности. По результатам оценки эксплуатационных возможностей модернизированных Су-25, не исключен вариант оформления опциона для продолжения реализации данного проекта.