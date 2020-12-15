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Российская газета

Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году

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Легендарные советские истребители-перехватчики МиГ-25 (по натовской классификации Foxbat - летучая лисица) кроме СССР состояли на вооружении еще пяти государств. В военно-воздушных силах Ирака, Сирии и Ливии эти скоростные крылатые машины принимали участие в реальных боевых действиях.

Наиболее успешным применение стало в составе иракских ВВС. Например, во время продолжительного конфликта с соседним Ираном "двадцать пятые" не только сбивали самолеты различных типов, но и использовались для ударов по целям, находящимся на земле.

В 1991 году в ходе войны в Персидском заливе известен случай, когда одиночный МиГ-25 атаковал группу из десяти F/A-18 Hornet и сумел сбить один из таких истребителей-бомбардировщиков.

Есть данные и об уничтожении F-15С Eagle, но они не подтверждены официально.

В воздушных боях потеряно две "Летучие лисицы", причем американским пилотам приходилось задействовать большое количество средств поражения, чтобы добиться результата.

Известен случай, когда по МиГу было выпущено с десяток ракет, но он увернулся от них и благополучно вернулся на базу.

В 90-е годы эксплуатация уцелевших самолетов из-за проблем с запасными частями становилась все более сложной. Тем не менее отдельные машины поднимались в небо уже в новом веке.

В декабре 2002 года над Ираком прошел последний воздушный бой с участием МиГ-25. Истребителю пришлось сразиться с необычным противником - беспилотным разведывательным аппаратом США RQ-1 Predator. Причем дрон был вооружен модернизированными ракетами "воздух-воздух" типа Stinger и попытался атаковать ими перехватчик, но безрезультатно.

Однако хватило одного попадания иракской гиперзвуковой ракеты Р-40, чтобы БПЛА превратился в горящие обломки.

Во время американской агрессии в 2003 году вся саддамовская авиация была прикована к земле и в боевых действиях не участвовала.

Уже после оккупации страны обнаруженные МиГ-25 давили танками M1 Abrams, хотя неисправная техника никакой особой угрозы для контингента США уже не представляла.



Алексей Моисеев

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Страны
Ирак
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Россия
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США
Продукция
F-18
M1 Abrams
MQ-1 Predator
Stinger
МиГ-25
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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2 комментария
№1
15.12.2020 22:09
Цитата
Известен случай, когда по МиГу было выпущено с десяток ракет, но он увернулся от них и благополучно вернулся на базу.
Увернулся? Да у него просто никакая манёвренность, как и у МиГ-31 - он мог лишь включить полный форсаж и удрать. Ракеты может и ещё быстрей летели, но небольшая дальность не позволила им успеть догнать его. Хотя, может весь этот случай с десятком ракет - лапша.
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№2
15.12.2020 23:55
"Советский МиГ-25 Foxbat против американского F-15 Eagle: что лучше в воздушном бою?" (Military Watch Magazine, 15 октября 2020 г.)

"...хотя F-15C изначально мог нести более мощный радар из-за более высоких технологий уровня четвертого поколения, преимущество «Орла» было в значительной степени подорвано модернизацией МиГ-25 по программе МиГ-25ПД, которая привела истребитель к стандарту четвертого поколения. Обновления включали в себя интеграцию новой импульсной доплеровской РЛС с воздушным перехватом Sapphire-25, в которой использовались технологии, разработанные для перехватчика МиГ-31 Foxhound, и которая произвела революцию в ситуационной осведомленности Foxbat за счет большей мощности и возможности сбивать с высоты птичьего полета, что позволяет ему обнаруживать цели летящие на высоте всего 50 метров. Модернизированный истребитель также интегрировал новую инфракрасную систему поиска и слежения, актив, который F-15 будет интегрирован только три десятилетия спустя, а также улучшенные варианты ракет R-40 и более совершенные двигатели R-15BD-300. Самолеты МиГ-25ПД и ПДС смогли противостоять F-15 на гораздо более равных условиях за счет интеграции технологий четвертого поколения.

[...]

Наиболее заметные столкновения между истребителями МиГ-25 и F-15 произошли во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, в ходе которой экспортные варианты МиГ-25, эксплуатируемые ВВС Ирака, противостояли самолетам F-15C, развернутым самими ВВС США. 17 января отряд F-15 поразил два МиГ-25 и выпустил 10 ракет по «Фоксбатам». Уступавшие в численности самолеты советской постройки использовали свою высокую скорость, чтобы уклониться от всех атак и вернуться на базу. Двумя днями позже «Орлам» повезло больше, они сбили с толку два МиГ-25 и нейтрализовали оба. Однако 30 января МиГ-25 поразил F-15 ракетой Р-40 - иракские ВВС заявили, что самолет был сбит, ссылаясь на свидетельства обломков в Саудовской Аравии. Позже иракские МиГ-25 будут задействованы двумя F-15C при поддержке двух F-14 в январе 1999 года.

В то время как американские F-15C нанесли два удара по МиГ-25 и один удар ВВС Ирака по "Орлу", это вряд ли был плохой результат для Foxbat, учитывая шансы против него во время конфликта. Это преимущество выходило за рамки того основного факта, что Foxbats и их ракеты были экспортными вариантами пониженной категории, которыми управляли пилоты из стран третьего мира против самых элитных истребителей и пилотов в альянсе НАТО, и что у советских пилотируемых МиГов было бы гораздо больше шансов выйти победителями в бою. Возможно, что еще более важно, F-15 имели доступ к поддержке со стороны самолетов E-3 Sentry Airborne Early Warning and Control (AWACS), которые направляли около 95% атак ракетами "воздух-воздух" во время "Бури в пустыне". E-3 Sentry не только предоставили ценные данные о нацеливании на Foxbats, но и но мог также направлять ракеты к своим целям, обеспечивая гораздо более высокую вероятность поражения, чем это было бы в противном случае. Более высокая осведомленность о том, где иракские самолеты находились в конкретное время, также позволяла ВВС США выбирать, когда и где атаковать Foxbats, предпочтительно на более коротких дистанциях, что само по себе было преимуществом, меняющим правила игры. У ВВС Ирака не было самолетов ДРЛО, а это означало, что их МиГ-25 должны были полагаться на свои радары, чтобы бороться с F-15, и в подавляющем большинстве случаев не могли свободно выбирать способ сражения.

Глядя на статику характеристик каждого самолета, нетрудно представить, что МиГ-25 мог бы иметь немалое преимущество перед F-15, если бы они сражались друг с другом на более равных условиях - либо оба были отечественными, либо экспортными. и с либо наличием, либо отсутствием поддержки AWACS / AEW. Самым заметным преимуществом МиГ-25 была его гораздо более высокая скорость и высота, что не только делало Foxbat намного сложнее для попадания F-15, но и позволяло советским реактивным самолетам обеспечивать большую кинетическую энергию для своих ракет при запуске, что означало, что они могли они летят намного дальше и быстрее, чем если бы они были запущены с более медленного и низко летящего реактивного самолета. Кроме того, ракета Р-40 имела больший радиус действия, чем ракета F-15 AIM-7 Sparrow, примерно 80-100 км в зависимости от варианта. даже без учета энергии, передаваемой самолетом при запуске, что только увеличивало преимущество в пользу Foxbat. Ракета Foxbat R-40 также была намного опаснее, и от нее было трудно уклониться из-за ее чрезвычайно большой 100-килограммовой боеголовки - а AIM-7, развернутый на F-15, имел боеголовку менее 40 кг.

В конечном итоге МиГ-25 и F-15 были очень близко подобранными самолетами, несмотря на несоответствие в весе в пользу советского реактивного самолета, хотя обстоятельства, при которых они столкнулись друг с другом, означали, что у F-15 был немного лучший результат. Примечательно, что МиГ-25, управляемые советскими пилотами, никогда не участвовали в боях, но если бы они были, результаты, вероятно, были бы совсем другими, особенно если бы они пользовались поддержкой ДРЛО - и значительно более того, если бы они атаковали F-15 у арабского экспортного клиента, такого как Саудовская Аравия. а не из ВВС первого мира. Утверждения западных источников о превосходстве F-15 в значительной степени основывались на столкновениях с сирийскими и иракскими самолетами в очень неравных столкновениях. во время которого Foxbats по-прежнему доказали свою исключительную выживаемость и уклонились от подавляющего большинства ракетных атак, при этом совершив по крайней мере два собственных убийства американских истребителей. Однако F-15 будет производиться гораздо дольше в США, где он остается самым тяжелым истребителем из производимых сегодня...

Хотя планер МиГ-25 обладал значительным потенциалом, распад Советского Союза означал, что средства на модернизацию были урезаны, и большая часть флота должна была быть выведена из эксплуатации намного раньше срока, оставив F-15 продвигаться вперед за счет интеграции новых ракеты "воздух-воздух", датчиков и авионика. На решение не вкладывать больше средств в МиГ-25 также повлиял тот факт, что, хотя F-15 был самым мощным реактивным самолетом среди ВВС Запада в области воздушного боя, Foxbat к середине 1980-х годов уже был вытеснен более новыми машинами, в том числе перехватчиком МиГ-31 Foxhound, иногда называемый «Super Foxbat», и тяжелым истребителем Су-27 Flanker. Однако, если бы не было программ Foxhound или Flanker, вполне вероятно, что Foxbat прошел бы курс, аналогичный F-15, и в последующие десятилетия был бы значительно модернизирован, чтобы противостоять новым поколениям американских самолетов."
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