Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»

Японские СМИ хором сообщают о пусках МБР «Булава» из Охотского моря. Особо отмечается близость района пуска к Японии, в чем усматривается сигнал не только Вашингтону, но и Токио. Японские читатели негодуют. «Это вызов Японии!» «Наше спасение – военный союз с США!» «Японии пора обзаводиться своими АПЛ и ядерным оружием!»

Абсолютное большинство японских СМИ откликнулись сообщениями на информацию Министерства обороны России об успешном проведении стратегической подводной лодкой "Владимир Мономах" учебного залпового пуска из Охотского моря одновременно четырех межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Дальность пуска 5 тысяч километров. Запуск МБР явился завершающим этапом тренировки по управлению стратегическими наступательными силами России.

Из центральных японских газет сообщили об этом "Майнити симбун", "Санкэй симбун", "Нихон кэйдзай симбун", "Асахи симбун", "Токио симбун" и другие. Не прошли мимо этого события и крупные региональные издания: "Хоккайдо симбун", "Окинава таймс", "Киото симбун", "Кобэ симбун", "Тюнити симбун" и т. д. Материалы дали крупные информационные агентства Kyodo и Jiji, информационные порталы и Интернет-издания Yahoo News Japan, 47 News Japan, Biglobe news, Livedoor news, Goo news.

Сообщения в основном носят фактологический характер. Отмечается, что максимальная дальность полета межконтинентальных баллистических ракет "Булава" составляет 8-9 тысяч километров, и они способные прорывать систему противоракетной обороны США. Также подчеркивается, что учебный пуск новейшей АПЛ класса "Борей" сразу четырех МБР произведен впервые. Упоминается о том, что все четыре ракеты успешно достигли заданного района на полигоне Чижа восточнее Архангельска. В то же время СМИ особо отмечают тот факт, что стрельбы проведены из Охотского моря в непосредственной близости от Японии. В этом они усматривают некий "месседж" со стороны России не только в адрес США, но и в адрес Японии.

На фоне многочисленных, но в целом нейтральных публикаций СМИ обращает на себя внимание острота откликов на событие и комментариев японских читателей, пользователей социальных сетей и блогосферы. Русофобская официальная пропаганда японских властей и антироссийски настроенных СМИ дает свои плоды.

Комментарии японских читателей

roj

Японии тоже нужно разрабатывать свои ударные ракеты! Вокруг нас одни враги. Но сейчас мы уже опаздываем.

р51

Нам нужны атомные подводные лодки, без них в Охотском море делать нечего! Там полно российских АПЛ. А в Южно-Китайском море "пасутся" подлодки китайские.

Конвенционного оружия нам мало. Оно не имеет таких возможностей, как атомное. Странно, что, обладая шестой в мире по размеру эксклюзивной экономической морской зоной, мы еще не обзавелись атомными подводными лодками. Ведь эту ЭЭЗ нужно тщательно охранять!

sun

Лучшая оборона - это наступление. Страна должна иметь высокую сдерживающую силу для противника. Японии нужно разрабатывать и вводить новейшие и самые мощные вооружения!

mug

Россия разваливается на глазах. Она несет страшный ущерб от коронавируса. Там инфицированных в 10 раз больше, чем в Японии. Оппозиционные силы в России в наступлении, и Путин ничего не может с ними сделать. Россия скоро распадется на отдельные территории. Эти запуски - это попытка Путина продемонстрировать свою устойчивость русскому народу и миру!

subarasikinihonkoku

Япония задавлена агрессивными окружающими государствами. Нам нужно использовать нарабатываемый на АЭС плутоний и создавать свою атомную бомбу. Тогда с нами будут считаться!

rhn

Вроде ведь у русских с этими МБР "Булавам" были проблемы. Сообщалось о нескольких неудачных пусках, которые тут же посчитали "условными" и т. д. Нет, ты смотри, справились и довели ракету до ума! Ну что, остается только молиться о том, чтобы все ее пуски оставались учебными и не превратились в боевые!

ciu

Остается только гадать, кому направлен этот "месседж". Нам, Китаю или это "новогоднее поздравление" Байдену?

yun

Россия по-настоящему страшная страна! Эти запуски - они могут быть угрозой и Америке, и нам. Мы ведь союзники, так что можем получить свой удар "Булавой" по голове!

mih

Так кто же у русских враг? Получается. Америка да ее союзник Япония!

mom

Экономическая мощь России весьма сомнительна. А вот на усиление своей военной мощи они денег не жалеют. Страна беднеет, не выдерживая такого бремени. О какой социальной стабильности можно говорить в России?

RedGolgo

А мы с Россией все катимся и катимся вниз. Синдзо Абэ отдал им 3 миллиарда долларов на "северные территории", не получив ничего взамен. Синдзо Абэ согласился с усилением военного потенциала русских на "северных территориях". И теперь Либерально-демократическая партия Синдзо Абэ молчит относительно пусков МБР из непосредственно близкого к Японии Охотского моря! Что дальше?!

4cVp2fWypvOXHPu

Япония сидит на пороховой бочке! Премьер Суга, проснись, наконец!

kyumao_kun_2

По поводу этих русских пусков ракет нужно поднимать большой шум!

TatsuoYagi

России, Китаю и Северной Корее испугать Японию такими методами не удастся. Потому что у нас есть верный партнер - американские войска, размещенные на нашей земле!

Эти российские пуски МБР - своеобразное испытание для Байдена. Не даст ли он в своей политике слабину?

kunikoasagi

Ну разве это не возмутительно? Разве это не повод для того, чтобы вызвать российского посла в Японии и выразить ему самый решительный протест? А если бы такое же совершил Китай? Думаю, у нас бы был шум до небес! Почему же мы молчим в ответ на эти действия России?

toseibito

Не слабо! Стратегическая АПЛ "Владимир Мономах" произвела одновременный пуск тяжелых МБР "Булава" прямо у нас из-под носа, перестрелила всю территорию России и попала в район Архангельска за 5 тысяч километров! Что творится!

czQE3kAUyr6DFNA

Опять дело закончится в лучшем случае нашими слабенькими протестами и "сожалениями". Опять побоимся менять эту пацифистскую Конституцию. Опять в ближайшее время дадим России денег. Либерально-демократическая партия! Просыпайся, хватит отводить глаза в сторону и делать вид, что эти российские выпады тебя не касаются!