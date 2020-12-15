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Известия.ru

Опубликованы кадры пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Кадры пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5», совершенного в понедельник, 14 декабря, с космодрома Плесецк в Архангельской области, опубликовал телеканал «Звезда».

Орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки через 12 минут после старта отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5».

Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тыс. км) будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.

Ранее в этот же день глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск «Ангары-А5», передает RT.

17 ноября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что страна к 2025 году сможет ежегодно осуществлять до 20 пусков ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов.

Первый запуск состоялся в декабре 2014 года, уточняется на сайте aif.ru.

«Ангара» — семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов — от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Летные испытания должны продолжиться в 2021 году.

Предполагается, что в 2024 году «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
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