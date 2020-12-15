Легендарная «семёрка»

РПГ-7 и боеприпасы для него выпускаются в десятках стран, а различные модификации «семёрки» участвуют практически во всех локальных конфликтах современности. Простота использования и достаточная эффективность этого гранатомёта до сих пор не дают ему «уйти на пенсию».

Второй, ставший первым

Разработка своих реактивных гранатомётов в СССР началась в 1942 году и не была завершена до окончания войны. В 1944-1945 годах проходили испытания лёгкого пехотного гранатомёта ЛПГ-44, который впоследствии получил наименование РПГ-1. Однако в 1949 году на вооружение был принят гранатомёт РПГ-2 разработки ГСКБ-30, использовавший более простую и дешёвую гранату ПГ-2 с лучшими показателями дальности прямого выстрела и бронепробиваемости. Именно РПГ-2 стал первым советским серийным ручным противотанковым гранатомётом.

Гранатомёт РПГ-2 и граната ПГ-2 Источник изображения: Пашолок Ю.

По итогам войсковой эксплуатации РПГ-2 в 1954 году в ковровском ОКБ-2 началась разработка нового гранатомёта с надкалиберной кумулятивной гранатой, разработанной в ГСКБ-47. По итогам опытно-конструкторских работ (ОКР) гранатомёт РПГ-150 (2Б-Р-25) к 1961 году успешно прошёл войсковые и полигонные испытания, получив обозначение РПГ-4. По сравнению с РПГ-2 пусковое устройство получило дополнительные расширительную камеру с соплом, увеличившую начальную скорость полёта гранаты за счёт более полного сгорания метательного заряда, и раструб, обеспечивавший безоткатность системы. Но, как и в истории с РПГ-1, опытный гранатомёт уступил в борьбе за принятие на вооружение более перспективной системе РПС-250 (2Б-Р-40), которая стала всем известным гранатомётом РПГ-7 с выстрелом ПГ-7В.

Гранатомёт РПГ-4 Источник изображения: Энциклопедия ковровского оружия

Активно-реактивная «семёрка»

Параллельно с разработкой РПГ-4 в тех же ковровском ОКБ-575 (до 1956 года — ОКБ-2) и московском ГСКБ-47 уже кипела работа над более совершенной активно-реактивной гранатомётной системой. Главное отличие коснулось конструкции выстрела, который получил реактивный двигатель, придающий дополнительную скорость во время полёта гранаты, увеличивая её более чем вдвое до полного сгорания порохового заряда. Увеличение дальности выстрела вынудило разработчиков, помимо механических прицельных приспособлений, ввести в состав комплекса оптический прицел.

15 июня 1961 года гранатомёт РПГ-7 с выстрелом ПГ-7В и прицелом ПГО-7 приняли на вооружение Советской армии взамен РПГ-2. С этого времени на протяжении десятилетий гранатомёт претерпел лишь незначительные изменения. Менялся, в основном, оптический прицел ПГО-7, в сетку которого вносились необходимые поправки для новых боеприпасов. Самая последняя модификация гранатомёта РПГ-7В2 (либо РПГ-7Д3) с прицелом ПГО-7В3 и прицельным устройством УП-7В, производимая ковровским заводом им. Дегтярёва, позволяет вести прицельную стрельбу на дальность до 550 м термобарическим выстрелом и до 700 м — осколочным.

Гранатомёты РПГ-7В2 и РПГ-7Д3 Источник изображения: zid.ru

Изготовление РПГ-7 наладили на Ковровском механическом заводе, который до этого выпускал РПГ-2. Производство же новых боеприпасов развернули на ранее не задействованных для этого предприятиях. Так, гранаты ПГ-7 начали снаряжать на Челябинском заводе производства сигнальных средств — для этого в 1961 году там пришлось расконсервировать гранатный цех, замороженный сразу после войны. Установочную партию «изделия 159» (так в условиях секретности именовалась ПГ-7) в Челябинске дали в 1964 году. Вторым заводом по производству гранат стал Нижнетагильский химический завод. Корпусные детали стали делать на Каслинском машиностроительном заводе. Именно в 1961 году в Советском Союзе была запущена мощная производственная машина по выпуску гранатомётного комплекса, которая в будущем вывела РПГ-7 в мировые лидеры своего класса.

В 1963 году специально для воздушно-десантных войск СССР в тульском ЦКИБ СОО разработали складной вариант гранатомёта — РПГ-7Д, позволяющий десантироваться гранатомётчику-парашютисту. Такой результат был достигнут благодаря уменьшению длины оружия в полтора раза (в десантном положении). В 1970 году для десантников приняли новый гранатомёт РПГ-16, который так и не получил широкого распространения в отличие от более универсального РПГ-7Д. Также существуют варианты РПГ-7 с ночными электронно-оптическими прицелами ПГН-1 (1ПН24), НСПУ (1ПН34), НСПУ-3 (1ПН51), НСПУМ (1ПН58) и 1ПН93-2.

Гранатомёт РПГ-7Н2 с прицелом 1ПН58 Источник изображения: Оружие и технологии России

На современном этапе

Сегодня гранатомёт РПГ-7 и его копии производятся в Болгарии, Китае, Румынии, Ираке, Иране и других странах. Американская фирма AirTronic также разработала свою версию знаменитого советского гранатомёта под наименованием PSRL-1 и в 2017 году поставило 400 экземпляров в Вооружённые силы Украины по 5500 долларов за одну единицу (для сравнения, российский РПГ-7В2 имел на тот момент стоимость около 3000$). Сейчас американцы предлагают обновлённую версию своего гранатомёта GS-777. Производство современных российских РПГ-7В2 и РПГ-7Д3 ведётся на заводе им. Дегтярёва в Коврове.

Американский гранатомёт PSRL-1 в руках украинского военнослужащего Источник изображения: Бабич Ю.

Со времён Вьетнамской войны гранатомёт РПГ-7 участвует практически во всех локальных конфликтах. Например, более половины потерь американской армии в Ираке случилось именно по его вине. Сегодня основные современные танки с динамической защитой успешно справляются с устаревшими выстрелами, имеющимися на вооружении большинства конфликтующих сторон. При этом «семёрка» до сих пор успешно борется с лёгкой бронетехникой, транспортной авиацией и боевыми вертолётами. Знаменитое падение американского «Чёрного ястреба» (вертолёт UH-60) в Могадишо (Сомали) тоже не обошлось без РПГ-7. Постоянно разрабатываемые новейшие выстрелы для гранатомёта и его широкое распространение не дают легендарному оружию «уйти на покой» уже почти шестьдесят лет.

Технические характеристики гранатомётов РПГ-1 РПГ-2 РПГ-4 РПГ-7 РПГ-16 Индекс 56-Г-661 56-Г-660 6Г1 6Г3 6Г9 Калибр гранатомёта, мм 30 40 45 40 58,3 Калибр гранаты, мм 70 80 83 85 73 Длина гранатомёта, мм 1000 950 890 950 645/1104 Масса гранатомёта, кг 2,0 2,75 4,7 6,3 10,3 Масса выстрела, кг 1,6 1,84 1,9 2,2 2,05 Начальная скорость гранаты, м/с 40 84 126 127 248 Прицельная дальность стрельбы, м 75 150 300 500 800 Дальность прямого выстрела, м 50 100 150 330 520 Бронепробиваемость, мм 150 200 220 260 300

Выстрелы

В 1961 году вместе с гранатомётом на вооружение приняли и выстрел ПГ-7В. Выстрел состоит из гранаты ПГ-7 кумулятивного действия и порохового стартового заряда ПГ-7П. В свою очередь, граната имеет головную часть с разрывным зарядом и реактивный двигатель. После вылета гранаты из ствола для повышения аэродинамической устойчивости раскрывается стабилизатор, а для увеличения скорости полёта гранаты включается реактивный двигатель. При встрече с преградой срабатывает головной взрыватель ВП-7, который вызывает подрыв головной части гранаты.

Для уменьшения чувствительности гранаты ПГ-7 к действию бокового ветра в 1969 году появился модернизированный выстрел ПГ-7ВМ. Улучшение характеристик произошло благодаря увеличению стартовой скорости гранаты при уменьшении маршевой скорости реактивного двигателя. Также уменьшился калибр гранаты и её масса, а кучность и бронепробиваемость возросли.

Выстрелы к РПГ-7: ПГ-7ВМ, ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВС, ПГ-7ВР, ТБГ-7В, ОГ-7В (слева направо) Источник изображения: НПО «Базальт»

В 1973 году на вооружение приняли выстрел ПГ-7ВС, имевший практически ту же конструкцию, но снаряжённый более мощным разрывным зарядом из окфола. Недолгое время выпускался выстрел ПГ-7ВС1, снаряжённый более дешёвым взрывчатым веществом А-IX-1 и лишь немного уступавший по эффективности выстрелу ПГ-7ВС.

Для преодоления защиты танков с многослойной композитной бронёй (британский «Челленджер», американский М1 «Абрамс», немецкий «Леопард-2») в СССР разрабатывался и в 1977 году был принят на вооружение выстрел ПГ-7ВЛ. Достигнуть повышения бронепробиваемости удалось за счёт увеличения калибра головной части гранаты и массы разрывного заряда. Это утяжелило гранату и уменьшило дальность стрельбы, но позволило увеличить до полуметра толщину пробиваемой брони.

Появление динамической защиты танков заставило конструкторов значительно изменить конструкцию гранаты и сделать тандемной её головную часть. Боевая часть такого выстрела состоит из двух кумулятивных зарядов: переднего с корпусом меньшего калибра для преодоления динамической защиты и основного для поражения брони танка, что позволило достичь 600 мм пробиваемой брони. При этом масса выстрела увеличилась в два раза, а дальность стрельбы снизилась до 200 м. Как заявляет разработчик, в 1988 году ПГ-7ВР стал первым в мире гранатомётным выстрелом, преодолевшим элементы динамической защиты танка и способным нанести непоправимый урон оборудованию и экипажу.

Стрельба из РПГ-7 Источник изображения: Кель Е.

Позднее были разработаны термобарический выстрел ТБГ-7В и осколочный выстрел ОГ-7В. Первый дает объёмный взрыв, сравнимый с 122-мм артиллерийским снарядом, а второй позволяет поражать живую силу противника в бронежилетах на открытой местности площадью 150 кв. м.

Специально для спецподразделений разработан нелетальный выстрел НГ-7В, снаряжённый слезоточивым веществом «CS», предназначенный для временной нейтрализации укрытых и открыто расположенных бандформирований. Граната НГ-7 с корпусом головной части от ТБГ-7 позволяет на дальности до 550 м не менее чем на 10 минут создать область непереносимой концентрации раздражающего вещества площадью 600-800 кв. м.

Технические характеристики выстрелов для РПГ-7 ПГ-7В ПГ-7ВМ ПГ-7ВС ПГ-7ВЛ ПГ-7ВС1 ПГ-7ВР ТБГ-7В ОГ-7В Индекс 7П1 7П6 7П13 7П16 7П19 7П28 7П33 7П50 Калибр боевой части, мм 85 70 72 93 72 64/105 105 40 Масса, кг 2,2 2,0 2,0 2,6 2,0 4,5 4,5 2,0 Максимальная скорость гранаты, м/с 300 300 300 210 300 120 120 140 Прицельная дальность стрельбы, м 500 500 500 300 500 200 550 700 Дальность прямого выстрела, м 330 310 310 240 310 140 150 340 Пробиваемость, мм:

гомогенной брони

бетонной стены

кирпичной стены

260

600

1000

300

700

1000

400

1000

1500

500

1200

1700

360

880

1300

600

1500

2000

–

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–

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–

–

Источники и литература:

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 и противотанковая граната ПГ-2. Руководство службы. — М.: Воениздат, 1954 Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7Д. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. — М.: Машиностроение, 1966 Наставление по стрелковому делу. Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7 и РПГ-7Д). — М.: Воениздат, 1983 Дополнения к Наставлению по стрелковому делу «Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7 и РПГ-7Д)». — М.: Воениздат, 1983 Ручной противотанковый гранатомет РПГ-16 и выстрел ПГ-16В. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. — Машзавод, 1979

Руслан Гук