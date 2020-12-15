Как Ми-26 пролетел над секретными базами НАТО в 1981 году

14 декабря 1977 года летчик-испытатель, герой Советского Союза Гурген Карапетян впервые поднял в воздух сверхтяжелый десантно-транспортный вертолет Ми-26. Через четыре года вертолет, получивший в НАТО название Halo, пролетел над военными базами в Западной Германии.

Вертолет Ми-26 считается уникальной машиной, так как на нем установлено 14 мировых рекордов, среди которых рекорды подъема груза: 25 тонн на высоту 4100 метров, 20 тонн на высоту 4600 метров, 15 тонн на высоту 5600 метров, и 10 тонн на высоту 6400 метров.

Постройка макета вертолета Ми-26 началась в 1972 году. Разработка сопровождалась лабораторными испытаниями, так как конструкторам пришлось с чистого листа создавать лопасти несущего и рулевого винтов, главный редуктор Ми-26 и новый турбовальный двигатель.

В 1980 году Ми-26 успешно прошел государственные испытания, а в июне 1981 года состоялся первый публичный показ сверхтяжелого вертолета на аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже. Перелет до Парижа занял около 17 часов. Промежуточные посадки были в Вильнюсе, Варшаве, Берлине и Франкфурте-на-Майне.

Появление "русского вертолета" в небе Западной Германии вызвало переполох в военных и дипломатических кругах, так как Ми-26 пролетел над ракетно-ядерными базами НАТО. В Париже вертолет встречал первый заместитель генерального директора "Аэрофлота".

"Он подходит и говорит: "Слушай, вас там никто не собирался сбивать?" "Да нет вроде, - говорю я. - А в чем дело?" - "Да тут сделали радиоперехват телефонного разговора, один полковник звонил на базу НАТО и требовал поднять самолеты для того, чтобы вас сбить", - рассказал ТАСС Гурген Карапетян.

На обратном пути немецкий авиадиспетчер вывел Ми-26 на один из аэродромов НАТО.

"Я по-английски спрашиваю диспетчера: "А чего вы нас сюда привели?" "Да должен же я был посмотреть русский вертолет, который произвел фурор в Париже", - ответил он. Мне пришлось в кабине вертолета выругаться", - говорит испытатель.

Спустя 43 года на смену Ми-26 пришла новая версия сверхтяжелого вертолета - Ми-26Т2В. Выпускаемая в Ростове-на-Дону модель имеет новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, что позволяет летать днем и ночью. Полет по маршруту, выход в заданную точку и заход на посадку может вестись с помощью автопилота. Новый бортовой комплекс обороны способен отбить атаку управляемых ракет с радиолокационными или инфракрасными головками самонаведения. В октябре Ми-26Т2В успешно прошел государственные испытания.

Николай Грищенко