Саперы ЮВО в Чечне применили комплекс разминирования МИКР в рамках мероприятий по очистке территорий

ЦАМТО, 14 декабря. Инженерно-саперные подразделения ЮВО в рамках разминирования сельхозугодий от взрывоопасных предметов (ВОП) на территории Чечни применили новейший мобильный инженерный комплекс разминирования (МИКР).

"Объем работ составлял 928 га земель, намеченные мероприятия удалось завершить к середине августа 2020 г., таким образом, план был выполнен на 151%.", – подытожил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Комплекс МИКР размещен на базе полноприводного фургона на дизельном двигателе и оснащен переносными миноискателями четырех типов (ИМП-С2, ИНВУ-3М, ЛИПЛ, МГ-1), модернизированными блокираторами и поисково-досмотровыми устройствами ("Мираж-ДТВ-К2", ЭТВЦ-Т8-1,5, "Шелест", "Пилот-М1" и др.).

Он предназначен для эффективного обеспечения разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных функций на объектах государственной важности.

Основными задачами комплекса является разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнение технологических операций.

После длительного тестирования комплекса в условиях высокогорья, глубокого залегания ВОП и больших объемов работ специалистами были даны исключительно положительные отзывы о МИКР, сообщает пресс-служба Южного военного округа.