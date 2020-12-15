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Российская газета

Эффективные доработки: Су-57 продолжает совершенствоваться

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Источник изображения: Александр Вильф/РИА Новости

С появлением изображений серийных экземпляров Су-57 обнаруживается все больше доказательств усовершенствования его малозаметности. Об этом написал портал Military Watch Magazine.

Российский истребитель пятого поколения нередко критиковался западными специалистами из-за недостаточной скрытности. Однако на появившихся в начале декабря фотографиях видно, что конструкторам удалось "закрыть" большинство вопросов, говорится в публикации.

Так, на воздухозаборники установлена коаксиально-радиальная решетка, выполненная из радиопоглощающих материалов, что помогает скрывать излучение от двигателей.

- Это было особенно важно, поскольку от низкой радиолокационной заметности в фронтальной части корпуса зависит живучесть самолета, - отмечается в материале.

Выравнивание по краям, наклоны передней и задней кромок крыльев, поверхностей управления и панелей обшивки существенно снижают эффективную поверхность рассеяния.

- Аналитики неоднократно подчеркивали, что инфракрасная система поиска и сопровождения в носовой части Су-57 серьезно подрывает его возможности малозаметности, увеличивая поперечное сечение. На серийных образцах эта проблема решена. В неработающем режиме радар поворачивается той его частью, которая обработана радиопоглощающим материалом.

К слову, этот инфракрасный радар позволяет истребителю работать без каких-либо радиолокационных сигналов на средней и малой дальности, что обеспечивает преимущество в живучести и ситуационной осведомленности по сравнению с F-22 или J-20, у которых нет подобного оборудования, - пишет автор.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Продукция
F-22
J-20
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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