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РБК

Автор буксировщика для «морского спецназа» написал Путину о срыве работ

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Подводный буксировщик "Спрут"
Подводный буксировщик "Спрут".
Источник изображения: Андрей Любимов / РБК

Главный конструктор завода «Буревестник» Петр Трошин, разработавший для ВМФ буксировщик водолаза, обратился к президенту. По словам Трошина, его уволили «без объяснения причин», из-за чего проектные работы прекращены

Уволенный в ноябре главный конструктор завода "Буревестник" Петр Трошин направил открытое письмо президенту Владимиру Путину (есть у РБК).

В своем обращении Трошин указывает, что весной этого года флот обратился к предприятиям страны с предложением разработать в инициативном порядке отечественный буксировщик водолаза для отрядов специального назначения. Расположенный в Гатчине завод "Буревестник" откликнулся на этот призыв и разработал подводный буксировщик "Спрут".

Что такое "Спрут"

Скорость движения буксировщика "Спрут" под водой - от 0 до 4,5 узла, ориентировочная дальность плавания - 10 миль. Рабочая глубина аппарата составляет 60 м, время работы - 130 минут. Его масса с аккумуляторной батареей (АКБ) - 34 кг, время зарядки АКБ - три часа. "Спрут" - самый быстрый в своем классе легких буксировщиков водолазов.

Представители "Буревестника" отмечали, что подводный буксировщик может быть использован для охраны Крымского моста и при восстановлении сложных конструкций причальных стенок порта в Бейруте.

Опытный образец изделия был представлен на форуме "Армия-2020", его высоко оценили министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. Там же, на форуме, они дали поручение флоту и промышленности "в самые краткие сроки доработать образцы", "провести их государственные испытания" и "поставить на снабжение флоту и другим силовым структурам", подчеркивает Трошин.

"По непонятному стечению обстоятельств с января текущего года на должность генерального директора ОАО "Завод "Буревестник" был назначен С. Старостин,... не удерживающийся на своих предыдущих нескольких должностях более полутора лет. И вот он... не то, чтобы проигнорировал, а просто отменил указание министра обороны Российской Федерации и главкома ВМФ России о развитии буксировщиков водолазов", - пишет Трошин. По его словам, гендиректор уволил его самого "без объяснения причин", а организационную группу направления в лице главного инженера Константина Богдана и технического руководителя службы Елены Глгатян "выдавил с завода".

"В результате проектные работы прекращены, планы сорваны, испытания отменены", - заключил автор письма.

Такое обращение в Кремле не получали, сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РБК направил запрос гендиректору завода "Буревестник" Сергею Старостину.


Автор: Инна Сидоркова

При участии: Полина Химшиашвили

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