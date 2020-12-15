Войти
Российская газета

Первый узел единой сети загоризонтной разведки сформировали в России

734
0
0
Источник изображения: Иван Журавлев / ТАСС

В России сформирован первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. Об этом на страницах газеты "Красная звезда" рассказал начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан.

Основным элементом этого узла является РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер", которая заступила на боевое дежурство 1 декабря 2019 года. Напомним, эта станция может обнаруживать любые самолеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты на удалении более 1500 километров от государственной границы РФ и на различных высотах. Работа РЛС основана на принципе отражения радиосигнала от ионосферы Земли.

В том числе благодаря "Контейнеру" в текущем году радиотехнические войска обнаружили более двух миллионов воздушных объектов, выявили свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ, что примерно на 40 процентов больше, чем в 2019-м. Станция позволяют контролировать воздушное пространство большей части Европы, ряда стран Ближневосточного региона, в том числе Сирии. В частности, в январе сообщалось, что российская РЛС смогла обнаружить самолеты-"невидимки" F-35 у границ Ирана.

Помимо этого военными используется новейший комплекс "Наблюдатель ФСР и КВП" (Федеральная система разведки и контроля воздушного пространства). По словам Андрея Кобана, это первая в истории радиотехнических войск система, в составе которой работают автоматические радиолокационные модули, не требующие участия операторов.

Каждый такой модуль охватывает территорию радиусом 450 километров, а всего комплекс может насчитывать до 20 модулей. В результате автоматика может контролировать воздушное пространство над территорией площадью до 300 тысяч квадратных километров. Комплексы применяются совместно с системой обработки информации "ВКАО-М" и уже развернуты в границах Центрального промышленного района страны.

Ближайшая перспектива - это развитие системы загоризонтной радиолокации на южном и восточном стратегических направлениях, а также в Арктике.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
Продукция
29Б6 Контейнер
F-35
Проекты
Арктика
ГЗЛА
Похожие новости
15.12.2020
Первый узел: как в России развивают радиолокационную разведку
03.12.2020
F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
20.02.2013
Через призму угроз России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:55
  • 2
Добытый в Ливии "Панцирь-С1" пригодится Турции при создании новых дронов
  • 15.12 23:55
  • 2
Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году
  • 15.12 23:54
  • 12
Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации
  • 15.12 23:45
  • 3
США неудачно испытали «воздушный авианосец»
  • 15.12 23:02
  • 144
Космонавтика Илона Маска
  • 15.12 22:57
  • 25
АК-19: прорыв или стагнация
  • 15.12 22:48
  • 2
Война дронов. Азербайджан продемонстрировал применявшиеся в Нагорном Карабахе беспилотники
  • 15.12 22:30
  • 3
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 15.12 22:13
  • 28
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 15.12 21:59
  • 1
Балтика — крепкая: регион усилят береговые ракетные комплексы
  • 15.12 21:33
  • 1
Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России
  • 15.12 21:30
  • 1
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 15.12 20:41
  • 26
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 15.12 20:22
  • 51
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 15.12 19:56
  • 29
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме