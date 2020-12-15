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Дроны ВВС США не захотели возвращаться к самолету-носителю

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Источник изображения: vpk-news.ru

Управление перспективных военных разработок (DARPA) Министерства обороны США провело новый этап испытаний беспилотных летательных аппаратов X-61A, который завершился неудачей.

В ходе очередного этапа лётных испытаний аппараты X-61A провели в воздухе более двух часов, в течение которых специалисты проверяли способность беспилотников объединяться в группы и совместно решать различные задачи. После этого были предприняты девять попыток поймать беспилотники в воздухе с помощью специального манипулятора, установленного на транспортном самолёте C-130. Все они оказались неудачными.

Причиной провала испытаний «Гремлинов» военные назвали слишком непредсказуемое движение захвата – манипулятор так и не смог поймать ни один беспилотный летательный аппарат. В итоге все Х-61А выполнили посадку при помощи парашютной системы. В настоящее время разработчики проводят анализ полученных во время испытаний данных, чтобы изменить конструкцию манипулятора и доработать программное обеспечение беспилотников.

Повторные испытания в воздухе планируется провести весной 2021 года. Проект Gremlins предполагает создание небольших беспилотных летательных аппаратов, способных объединяться в группы и совместно выполнять различные задачи. Разрабатываемые компанией Dynetics аппараты планируется запускать с бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-1B Lancer, а также с транспортных самолётов C-130 с высоты около 12,2 километров. «Гремлины» могут развивать скорость до 0,8 числа Маха.

Согласно проекту, отмечает ПМ, продолжительность полёта беспилотников должна составлять от 1 до 3 часов, а дальность действия — от 555 до 926 километров. После выполнения задачи «Гремлины» должны возвращаться обратно на самолёт-носитель, который будет подбирать их в воздухе с помощью специального манипулятора. 

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Страны
США
Продукция
B-52
C-130
Х-61 Яхонт
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
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