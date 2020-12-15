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«Орланы» и «Элероны» станут глазами и ушами артдивизионов на «Соколиной охоте-2021»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Каспийской флотилии (КФл) начали подготовку к Всеармейскому этапу конкурса «Соколиная охота-2021».

В рамках полевого выхода расчеты БпЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» совершенствуют свои профессиональные навыки при выполнении учебно-боевых задач. В ходе полевых занятий расчеты выполнят нормативы по развертыванию комплексов и запуску летательных аппаратов. Также специалисты проведут поиск как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности, передадут координаты на пункт управления.

Одной из основных задач, которую предстоит решить военнослужащим, будет организация взаимодействия с артиллерийскими подразделениями и корректировка огня артиллерии. Расчеты БпЛА должны определить отклонение снарядов от цели и выдать поправки на командно-наблюдательные пункты батарей и дивизионов.

Кроме того, операторы БпЛА будут тренировать навыки, умения и мастерство во время выполнения посадки беспилотника на точность. Летательные аппараты необходимо посадить в точно заданном районе в обозначенных границах, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки.

Помимо этого, военнослужащие выполнят нормативы по огневой, физической и топографической подготовке.

Всего в полевых занятиях принимают участие около 150 военнослужащих подразделений БпЛА КФл, задействовано более 20 единиц специальной и военной техники, пишет пресс-служба Южного военного округа.

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Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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КФ
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