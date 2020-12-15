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Российский «Марс» планирует модернизировать плавучий космодром «Морской старт»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российское предприятие-разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами ФГУП «Московское опытно-конструкторское бюро «Марс» (входит в госкорпорацию «Росатом») планирует заняться модернизацией плавучего космодрома «Морской старт», сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета «Страна Росатом».

Об этом пишет РИА Новости.

«Марс» намерен заняться модернизацией плавучего космодрома «Морской старт», сейчас сотрудники конструкторского бюро проводят экспертизу по этой теме», - пишет издание.

Кроме того, планируется, что МОКБ «Марс» примет участие в создании космического буксира с ядерным реактором для выхода на высокие орбиты, полетов к Луне, Марсу и дальним планетам Солнечной системы. В планах «Марса» также работы по системам управления перспективными многоразовыми космическими изделиями.

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Страны
Россия
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Росатом
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Луна
Марс
Морской старт
Ядерный щит
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