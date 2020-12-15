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Индийская армия снизила запас вооружений и боеприпасов до двух недель

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Источник изображения: vpk-news.ru

Правительство Индии разрешило вооруженным силам увеличить запасы оружия и боеприпасов, необходимых для ведения 15-дневных боевых действий в случае войны. Об этом в понедельник сообщает газета Times of India со ссылкой на официальные источники.

«В условиях военного противостояния с Китаем в восточном Ладакхе индийской армии разрешили увеличить запасы вооружений и боеприпасов до уровня 15-I, предусматривающего ведение интенсивных боевых действий в течение 15 дней на два фронта — против Китая и Пакистана. Оружие будет закупаться у иностранных и индийских производителей», — заявили источники.

Ранее вооруженные силы Индии должны были располагать запасами оружия и боеприпасов для ведения 40-дневных боевых действий, но этот уровень был понижен до 10 дней ввиду трудностей с хранением оружия и новой военной тактикой.

По данным источников армия Индии уже закупила большое количество ракет и снарядов для танков и артиллерии. На закупки выделено 500 млрд рупий (около $ 67,8 млн).

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
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