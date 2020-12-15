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Военно-промышленный курьер

На компьютерной войне США победили британские ВВС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Космические силы США одержали победу в трансатлантическом турнире по военному киберспорту, сообщает Sky News.

В турнире участвовали команды различных видов вооруженных сил США и Великобритании. Финалистами стали команды американских Космических силы и британских Королевских военно-воздушных сил, они сразились в игре Call of Duty: Black Ops Cold War.

Турнир был организован благотворительной организацией Call Of Duty Endowment, целью которого является помощь безработным ветеранам с трудоустройством, отмечается в сообщении, отмечает Газета.ру.

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